立法會選舉延期｜陳馮富珍指新冠病毒最「狡猾」　支持押後選舉

立法會換屆選舉原定於今年9月6日舉行，但政府在前日（7月31日）宣布因應新冠肺炎疫情嚴峻，援引《緊急法》押後選舉至明年9月5日舉行。 全國政協常委、世界衛生組織前總幹事陳馮富珍於英文媒體《中國日報》撰文，指堅決支持香港政府及時、果斷決定推遲原定於9月6日舉行的立法會換屆選舉，以保護香港市民的健康和福祉。

陳馮富珍表示，支持政府押後選舉的決定，並指香港醫療系統或將崩潰。（資料圖片）

陳馮富珍在文章中表示，支持香港政府押後選舉的決定，舉例指全世界已至少有60多個國家和地區推遲選舉，以此減少新冠病毒的傳播風險。

她又指，香港第三波疫情每日新增病例速度非常快，認為在香港人口密集的環境下，病毒潛伏期長、無症狀感染者亦難以預測，令疫情非常難以控制。另一方面，她指香港的醫療體系和醫護人員也已不堪重負。她認為，若按照這個趨勢持續下去，香港衛生系統將面臨崩潰。

讚揚政府迅速尋求中央協助

陳馮富珍又讚揚政府迅速採取行動，積極尋求中央政府幫助，以提高香港衛生系統在病毒快速檢測和增加隔離病床設施方面的能力。

她表示，疫情的大流行尚未結束，而新冠病毒是她40年來在全球健康領域中見過最「狡猾」的病毒，有可能隨時捲土重來，認為高度警惕和堅決努力是阻止的關鍵。