立法會選舉延期｜稱理解決定　董建華：政府深思熟慮下最合適安排

特首林鄭月娥昨日（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後1年至2021年9月5日舉行，並由全國人大常委會處理立法會出現空窗期的問題。 前行政長官、全國政協副主席董建華今日（1日）就押後立法會選舉發表聲明，指對此表示「充分理解和尊重」，又認為此舉是「嚴肅的決定」，特區政府定必是「經過深思熟慮、細心衡量」各種因素後所作出的最合適安排，重申押後立法會選舉是合理合法。

董建華對選舉延期表示「充分理解和尊重」，又認為此舉是「嚴肅的決定」，特區政府定必是「經過深思熟慮、細心衡量」各種因素後所作出的最合適安排，重申押後立法會選舉是合理合法。。（資料圖片）

董建華又提到，全球多個國家，包括英國、意大利和澳洲，都宣布押後地方選舉，而本港現時疫情嚴峻，各項大型活動均會影響市民大眾健康和安全，強調特區政府有責任和義務確保選舉在公平公正、安全有序的情況下進行。

香港總商會總裁梁兆基亦表示，總商會對政府決定把立法會選舉推遲至明年進行，表示理解及贊同，認為在當前新冠疫情嚴峻的情況下，保障市民健康應當作優先考慮，故此押後立法會選舉是個合理的選項，並稱「立法會選舉應在公平、公正及安全的環境下進行，要求市民冒染疫風險的情況下投票，並非一個理想的選舉。」