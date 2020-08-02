立法會延任一年？譚耀宗：被DQ現任議員身份尷尬　人大常委需討論

立法會選舉因應新冠肺炎疫情押後一年，全國人大常委會將就議會真空期問題作決定。全國人大常委譚耀宗今日（8月2日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，個人贊成下周六（8日）召開的常委會，盡快討論及決定議會真空期問題，並期望港府於未來一年改善選舉制度安排，包括研究在大灣區其他城市設票站。 對於被選舉主任裁定提名無效的4名現任民主派議員，在未來一年議員資格會否受影響，譚耀宗表示，他們的身份的確「有啲尷尬位」，常委會需再作討論。

譚耀宗表示，今輪被選前DQ的現任議員身份尷尬。（資料圖片）

開緊急會議或被司法覆核

譚耀宗提到，本周六（8日）召開的人大會議，現階段議程暫未包括香港立法會事宜，但同意相關議題有迫切性，技術上也不複雜，因此贊成加入，當然這需要委員長會議決定。

他表示，如果動用本地的《立法會條例》第11條召開緊急會議，有可能被司法覆核，令事情更複雜，所以終歸需在人大層面解決，這既合憲也合《基本法》。對於現屆議員直接延任還是用臨時議會形式，譚耀宗表示不想現階段表達太多個人看法，但總體原則是盡快處理、實際可行、愈簡單愈好，而未來一年議會運作模式最好大體上一樣。

公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名現任議員，被選舉主任裁定提名無效，若本屆立法會延任一年，4人議員資格會否受影響？譚耀宗表示，「人大常委會要考慮一下」，因為這批人被視為不符參選資格，身份「有啲尷尬位」，人大常委會決定時，會全面考慮實際情況及相關影響。

特首林鄭月娥早前表示，選舉主任裁定提名無效與延期選舉，應是兩套不同程序，譚耀宗稱這是特區政府的想法，人大常委會是否這樣看是未知之數。

譚耀宗建議，未來可在大灣區其他城市設票站。（資料圖片）

倡大灣區設票站投票

譚耀宗建議，未來一年政府可在多方面改善選舉機制，如電子驗證、方便居於大灣區人士投票、長者關愛隊等。他特別指出，現時談發展大灣區一小時生活圈，如果可以在大灣區城市一些重要地點設票站會更好。

至於建議會否牴觸現行法律之中的選民「通常居港」定義，譚耀宗認為大灣區不算「海外」，實際上只是一河之隔，於大灣區工作的人和香港也有密切聯繫，既然現時國家政策是推動香港和大灣區融合，現行法例也可以有相適應的安排。至於如此改動會否被質疑幫助建制派未來選情，譚耀宗認為別人怎麼想很難制止，但社會會隨時代變化，有些事情不一定要保留以前的做法．

他期望，未來一年的議會先處理民生事項，如防疫抗疫，到疫情緩和後，盡快從恢復經濟、青年就業、教育等著手。至於《基本法》第23條立法，他承認未來一年內處理有些難度，希望用現時的港區國安法「頂住先」。