立法會選舉延期｜民主派批政府自製憲制危機　企圖蠺蝕一國兩制

特首林鄭月娥昨（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行。 民主派立法會議員今日（1日）發表聯合聲明，批評政府以疫情作為藉口，自製憲制漏洞，認為背後除了選情私利，更充斥政治陰謀，企圖蠺蝕「一國兩制」。

林鄭表示，叫停選舉是艱難決定，但認為最緊要是考慮市民健康，並任何政治考慮。(羅君豪攝)

聲明指，民主派全體立法會議員強烈譴責政府推遲立法會選舉，並強調立法會選舉屬香港特別行政區的自治範疇，是高度敏感、區隔「兩制」的關鍵憲制框架。

特首林鄭月娥提出押後選舉的理由，如競選活動限制、票站及投票風險等，民主派認為皆可循本地法律層面作特別安排，減少政治震盪，包括召開現屆立法會緊急會議審議立法，而毋須援引《緊急法》押後選舉一年。

聲明續指，押後選舉的決定充斥政治陰謀，並揣測林鄭月娥估計疫情下，本屆立法會選舉的投票率將達七成、甚至更高，選擇推遲選舉屬畏怯民意的表現，擔心民意會對建制派選情不利。民主派指此舉令未來一年形成「真空年」，擔心議會的組成、運作、職權等安排陷入「人大權力黑洞」。

發表聯合聲明的立法議員包括公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、譚文豪、陳淑莊，民主黨胡志偉、黃碧雲、許智峯、鄺俊宇、林卓廷、涂謹申、尹兆堅，議會陣線毛孟靜，人民力量陳志全，工黨張超雄，土地正義聯盟朱凱廸，專業議政李國麟，街工梁耀忠，社福界邵家臻，會計界梁繼昌，教育界葉建源，IT界莫乃光。