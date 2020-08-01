立法會選舉延期｜林鄭：明白選舉有輸有贏　押後無政治考慮

特首林鄭月娥昨（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行。 林鄭今（1日）再解釋有關理據，表示叫停選舉是艱難決定，但認為最緊要是考慮市民健康，當中並無任何政治考慮，又否認是因為怕輸而阻礙選舉進行。林鄭說，明白選舉有輸有贏，舉例指去年11月區議會選舉，政府明知建制派會輸，但也不會不舉行選舉。 對於未來一年立法會運作問題，林鄭說，即使政府運用《緊急法》押後選舉，亦無辦法可自行處理「真空期」問題，因《基本法》69條已規定每屆立法會是四年，「緊急法不能凌駕基本法」，故她已向中央提交緊急報告，國務院回覆指人大常委會稍後會作決定。

林鄭表示，叫停選舉是艱難決定，但認為最緊要是考慮市民健康，並任何政治考慮。(羅君豪攝)

林鄭今早出席商台節目時表示，政府選擇不援引《立法會條例》11條，在未來一年召開緊急會議，是明白這做法較牽強，並會引來法律挑戰。林鄭又說，為了以釋疑慮，雖然作為行政長官提出個人意見很奇怪，但她個人認為在未來一年應讓現屆立法會繼續運作。

林鄭：被DQ四人仍是現任立法會議員

日前有4名現任立法會議員被撤銷下屆立法會參選資格，倘未來一年是延續現屆立法會任期，他們是否可參與工作？林鄭表示是兩套不同制度，一方面選舉主在參考今日情況下，根據法律裁定4人不符合參選聲明，但另一方面他們仍是現任立法會議員，「不能入場參選，不等於不能做現屆議員」。她強調，香港是高度重視法治地方，若有人不滿行政機關決定，可在司法機關尋求裁決。



林鄭表示，政府選擇不援引《立法會條例》11條，在未來一年召開緊急會議，是明白這做法較牽強，恐惹法律挑戰。(資料圖片)

林鄭：希望外國國家能「擺事實、講道理」

政府昨日宣布押後選舉後，隨即惹來外國大肆抨擊，林鄭坦言，經歷國安法立法後已明白一些外國國家持雙重標準，她強調，在疫情下押後選舉的國家較沒有押後為多，希望外國國家能「擺事實、講道理」，但認為在過去半年中美關係等問題上，客觀事實往往被放在一旁，有些國家反而以政治及自身利益為主導。

林鄭又說，過去社會變得兩極化，政府非每事都只聽民意，但她留意到有民調顯示，過半數市民都支持押後選舉，相信今次決定在民意基礎上穩固，強調作為行政主導的地區，政府應有膽識運用權力押後選舉，而非推給立法會決定。



被問到若下年疫情持續，政府會否再押後選舉？林鄭坦言，若現時的選舉安排可讓市民在封閉環境下，繼續行使選舉權，就不用押後選舉，但現時政府並無能力做到。她舉例說，新加坡可以安排大氣電波供候選人做宣傳集會，亦有境外投票安排。林鄭強調，香港若能克服相關制紂，可較有條件繼續舉行選舉。

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