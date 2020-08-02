政壇諸事町｜葛珮帆促亞博館拆自由神像照　網民洗版批小題大做

新冠肺炎疫情下醫療資源緊張，亞洲博覽館暫時用作臨時醫療中心，但有市民不滿該臨時醫療中心的牆壁上有美國自由神像的圖像。民建聯立法會議員葛珮帆在收到投訴後，向政府及醫管局查詢，又建議醫管局將圖像拆下，但醫管局以避免工程人員在醫療中心受感染為由拒絕。 葛珮帆在Facebook分享其「跟進工作」，並標籤「保持冷靜」、「平常心看事物」等字句。貼文上載3小時，已逾二千人留言回覆，當中不少網民指疫情當下，不應小事化大，有網民批評葛一邊叫人「平常心」，但同時要求醫管局解䆁及拆相片，批評她騷擾醫管局。不過，亦有網民建議可先用紙或布覆蓋有關圖像，認為葛珮帆跟進投訴合理。

亞博一號展館首先啟用作社區治療設施，能放置500張病床。（梁鵬威攝）

葛珮帆的帖文指，她收到市民投訴，不滿亞博館臨時醫療中心內掛美國自由神像相片，指自己已向政府及醫管局查詢，獲回覆指亞博館場地原是國際展覧和演唱會場地，有關相片是亞博館原本的裝飾。

葛珮帆指，已向醫管局建議出通告解釋，並把有關相片拆下，但醫管局回覆指，由於該處現已是醫療中心，為避免工程人員受感染，不會要求亞博館把那些相片拆下。

網民建議亞博館貼滿國旗、區旗

該貼文吸引大批網民留言，以批評較多，不少人質疑「連一張圖像都容不下」，又指該處是緊急醫療中心，不應計較這些小事。有網民反建議，應在亞博館內貼滿區旗國旗，以示歡迎內地醫療團隊到場支援，亦有人嘲諷諷問葛珮帆何時要求美式連鎖快餐店撤出香港。

不過，亦有網民留言支持葛珮帆，表示感謝葛珮帆查詢，認為有助「免生誤會」，亦有複數網民建議掛橫額遮蓋有關圖像。

8月1日，亞博社區治療設施啟用，接收較病情較輕微的新型肺炎患者。（梁鵬威攝）

醫管局：建築物正門外排國旗

醫院管理局回應事件時澄清，位於亞洲國際博覽館一號展館的社區治療設施，由醫管局負責籌劃建設，並由亞博館提供場地及搭建設施配套。醫管局指，亞博館場地原為展覽和演唱會用途，現暫改為社區治療設施，以盡量減少改動原有裝飾和確保感染控制為主。在網上有流傳場內相片，牆上掛有美國自由神像等裝飾，實為該場館原有裝置。

醫管局又指，知悉亞博館於建築物正門外，一向均按政府有關國旗和區旗的展示指引及既定安排，懸掛國旗及區旗。