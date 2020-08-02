亞博方艙醫院│連登仔確診住亞博你問我答　有Wifi三餐好味過醫院

新冠肺炎疫情未見好轉，醫院管理局昨日（1日）啟用亞洲博覽館「方艙醫院」社區治療設施，同日接受首批為數約30名的病人。有連登討論區網民就因為不幸確診而被送進亞博，並在討論區開設「你問我答」形式的帖文，分享在亞博留醫時的所見所聞，他指入院時可以自攜電子設備，有電力及Wi-Fi提供，環境甚至可以說是比醫院好，但亦怕最終「無事變有事」。