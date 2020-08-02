亞博方艙醫院│連登仔確診住亞博你問我答　有Wifi三餐好味過醫院

撰文：卓柏安
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新冠肺炎疫情未見好轉，醫院管理局昨日（1日）啟用亞洲博覽館「方艙醫院」社區治療設施，同日接受首批為數約30名的病人。有連登討論區網民就因為不幸確診而被送進亞博，並在討論區開設「你問我答」形式的帖文，分享在亞博留醫時的所見所聞，他指入院時可以自攜電子設備，有電力及Wi-Fi提供，環境甚至可以說是比醫院好，但亦怕最終「無事變有事」。
亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於昨午（1日）啟用。（梁鵬威攝）
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亞洲博覽館「方艙醫院」社區治療設施於啟用同日接收首批病人，在該處留醫的病人有較高自理能力，可以使用場內的設施自行量度維生指數，館內的中央控制中心就會有醫護人員監察每名病人的檢查結果，並與醫院聯繫。病人住院時會隔日接受X光檢查，隔3日抽血，並每日留深喉唾液作病毒測試，情況穩定會繼續留醫至可以出院，如有病情惡化的就會送至公立醫院。
網民「總要有嘅廢人」在連登討論區以「你問我答」方式發帖，並附上一張與自己名字自拍的照片，以示為真人真事。網民反應熱烈提問多條問題，不消一天已經達至帖文留言總數，以下為對答節錄：
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