政府擬推境外投票　曾鈺成指有需要：大灣區有港人支持泛民

政府引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年，立法會前主席曾鈺成今天（3日）接受電台訪問時指出，政府在未來一年需做好預備功夫，若一年後仍出現疫情，政府仍能如期舉行選舉。 曾鈺成認為，有需要在大灣區設票站，指政府一直建議香港人融入國家發展大局，積極參與大灣區發展，不少到大灣區發展的港人仍以香港為家，認為應有措施方便他們投票。對於有指做法違反「通常居住於香港」的規定，曾鈺成認為，應以開放態度商討有關安排，直指：「畀佢投票有乜問題？」

對於有指做法違反「通常居住於香港」的規定，曾鈺成認為，應以開放態度商討有關安排，又直指：「畀佢投票有乜問題？」（羅君豪攝）

曾鈺成表示，相信自己屬最早提出押後選舉一年的人，他指押後選舉三至六個月並不可行，因當中不明朗因素太多，若三個月後疫情仍持續，或需要再次押後，加上立法會新一屆會期若不在十月展開，將脫離立法周期。曾鈺成認為，押後選舉一年可讓政府做好預備功夫，包括考慮增加票站、延長投票時間、郵遞投票、境外投票或預先投票，讓票站人流減少，倘若疫情明年九月持續，選舉仍能如常進行。

特首林鄭月娥早前接受訪問提到考慮設境外投票，並點名大灣區。曾鈺成認為有需要於大灣區設票站，他指政府一方面建議香港人融入國家發展大局，積極參與大灣區發展，但不少到大灣區發展的港人仍以香港為家，認為應有措施方便他們投票。

對於有指做法違反「通常居住於香港」的規定，曾鈺成認為，應以開放態度商討有關安排，又直指：「畀佢投票有乜問題？」亦有指若大灣區居民可投票，外界關注這批選民屬於哪一個地方選區，曾鈺成指，選民一定要在香港擁有經常住址，又指境外投票在海外已有先例，有不少國家的國民也會在投票日返國投票。

大灣區投票的做法被質疑是偏幫建制派，曾鈺成認為，市民應以應實事求是的角度看待這個問題，認為這批新選民並非一定支持建制派，又稱自己認識很多人到大灣區「搵食」，不過當中有不少人在意識形態上也是支持泛民。曾鈺成續指，押後選舉亦不一定對建制派有利，泛民亦在這一年繼續「做嘢」。