立法會選舉延期｜4名DQ議員無法延任？　曾鈺成料最終需法庭裁決

政府引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年，人大常委會本周六（8日）召開會議，料就立法會未來一年真空期的安排作出決定，外界關注被選舉主任裁定提名無效的公民黨黨魁楊岳橋、法律界郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌能否延任。 立法會前主席曾鈺成今天（3日）接受電台訪問時表示，估計人大常委會不會指名道姓指定某人失去議員資格，立法會主席亦無權褫奪議員資格，他預計屆時人大或在決定中指出，延任的議員需符合某些條件，若有市民認為延任議員不符合人大所指明的條件，可入稟法院提出覆核，直接由法院判定是否褫奪該議員資格。

曾鈺成指，相信自己屬最早提出押後選舉一年的人。（盧翊銘攝/資料圖片）

曾鈺成表示，以特首林鄭月娥的「口風」，政府傾向將第六屆立法會任期延長一年，他解釋因基本法《69條》就議員任期「寫得好死」，若修改任期則涉及《基本法》規定，故需由人大作出決定。他又指，有很多法律憲制及實際問題需解決，例如懸空議席或需補選，但在疫情下不能舉行補選等。

曾鈺成早前曾建議引用《立法會條例》第11條，由特首召開緊急會議，解決真空期的問題。曾表示，緊急會議不可能經常召開，不只《財政預算案》需要通過，亦有很多財務建議要通過，例如「明日大嶼」撥款等，故政府希望在真空期仍能有一個完整、正常的立法機關。

公民黨楊岳橋、郭榮鏗等4人被DQ。（資料圖片）

料人大不會指名道姓某人失議員資格

「DQ4」能否延任備受社會關注，曾鈺成指，2016年人大就《基本法》104條釋法，當中指出擁護《基本法》不只是宣誓內容，亦是出任公職的法定條件，因此選舉主任有理由相信參選人達不到相關條件，而將參選人DQ。

不過，曾鈺成指出，DQ參選人與褫奪資格有很大分別，指褫奪議席是非常嚴重的事，《基本法》79條說明議員在甚麼情況下會失去議席，即使入獄和殺人，也不會自動喪失資格，若單憑選舉主任的DQ決定，便褫奪延任議員的議席，做法不合比例。

曾鈺成估計，人大常委會不會指名道姓指定某人失去議員資格，立法會主席亦無權褫奪議員資格，他料屆時或人大在決定中指出延任的議員需符合某些條件，若有市民認為延任議員不符合人大所指明的條件，可入稟法院提出覆核，直接由法院判定是否褫奪該議員資格。