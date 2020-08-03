消息：張曉明已抵港聽建制派意見　政協黃英豪倡設臨時立法機關

特首林鄭月娥日前正式宣布，押後一年舉行立法會選舉，並已提請中央處理未來一年立法會真空期問題。全國人大常委會本月8日在北京開會，預料將處理有關問題。消息指，國務院港澳辦副主任張曉明已抵達香港，聽取建制派對真空期的意見。 全國政協委員黃英豪表示，暫未收到邀請與張曉明會面，他個人認為，未來一年應參考回歸後成立臨時立法會的做法，由人大常委會成立一個臨時立法機關，處理真空期問題。

劉兆佳表示，曾聽聞有中央官員來港聽意見，認為應要盡快解決真空期問題，而且該臨時機關與立法會權力要一致，並非只處理緊急事務。（資料圖片）

劉兆佳估計較大機會成立臨時立法會

至於在提名期被DQ的4名現任議員，能否過渡至臨時立法機關，黃英豪指要由人大常委會決定，強調若人大認為合適，除了可原班人馬過渡外，亦可以另外方式產生臨時立法機關的議員。黃英豪原已報參選進出口界，從黃定光手上接棒，他於1997年曾任臨時立法會議員。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，曾聽聞有中央官員來港聽意見，認為應要盡快解決真空期問題，而且該臨時機關與立法會權力要一致，並非只處理緊急事務。

劉兆佳估計，最大可能是由人大常委會訂立新決定，未來一年成立臨時立法會，而全體議員都能過渡至該機關。他指出，若人大決定將現屆立法會延長至5年，則與《基本法》第69條規定的立法會任期為4年有抵觸，他希望最終不需以人大釋法方式處理真空期問題，以減少爭坳。

全國政協委員黃英豪表示，暫未收到邀請與張曉明會面，他個人認為，未來一年應參考回歸後成立臨時立法會的做法，由人大常委會成立一個臨時立法機關，處理真空期問題。（羅君豪攝／資料圖片）

張曉明曾就國安法來港聽意見

事實上，張曉明就重大議題來港聽意見已非首次，在6月人大常委會訂立《港區國安法》前，人大法工委聯同港澳辦及中聯辦，曾在香港舉辦12場座談會，聽取香港各界對草案內容的意見，當時張曉明、中聯辦主任駱惠寧及法工委副主任張勇均有出席。