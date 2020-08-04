政圈風聲〡「大DQ」勢延特首選委會　傳北京研設「確認書」落閘

特首林鄭月娥宣布引用《緊急法》押後立法會選舉一年，「真空期」問題惹人關注，「臨立會2.0」一旦降臨將改寫議會版圖，惟今次「立法會選舉變局」所引伸出來的影響可能不止於此。 去年區議會選舉建制派大敗後，泛民變乎牢牢緊握117個特首選委席位（港九、新界區議會界別），連同上屆奪下的300餘席，民主派將坐擁約440席，佔1200人選委會三分之一，有力左右大局。 不過，隨着政府今次大規模DQ立法會參選人，明年選管會選舉驟生變數。消息指，北京正研究為明年特首選委選舉引入「確認書」制度，要求參選特首選委人士如參選立會選舉一樣，需簽署確認書擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區，倘最終成真，大量有份參與反對國安法聯署的民主派區議員，或集體被拒「入閘」。

民主派在上年區議會選舉中取得389個議席，全取明年特首選委選舉的117個席位。（資料圖片）

在現時選委選舉中，「港九各區議會」和「新界各區議會」共有117個席位，由區議員互選產生，採全票制，由票高者取得議席。過往建制派主導區議會之下，這些選委席位都由建制包攬，不過隨着泛民在上年區議會選舉中取得389個議席，民主派本來幾可肯定能全取該117個席位。

翻查資料，除了行政長官、立法會及區議會選舉要求參選人簽署確認書，聲明擁護《基本法》，政府在去年亦在鄉郊代表選舉引入「確認書」制度。

國安法在六月底實施，其中訂明香港特別行政區居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

國安法訂明，香港居民在參選或就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。 （資料圖片）

有消息透露，北京正研究在特首選委選舉引入「確認書」制度，要求參選特首選委人士如參選立法會選舉一樣，需簽署確認書，擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區。據了解，政府DQ12名參選人的準則或會套用特首選委中，即反對「港區國安法」、邀請外國干預香港等人將觸犯參選新紅線，同樣被拒參選特首選委。

消息人士分析指，幾乎全數民主派區議員曾簽署反對「港區國安法」聲明，可能已觸犯紅線，或有不少人未能「入閘」。

若政府以曾反對國安法為理據，阻止民主派區議員「入閘」，泛民選委數目將重回300多個席位，原本計劃左右特首選舉的「如意算盤」或許未能打響。