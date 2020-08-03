立法會選舉〡林鄭冀勿陰謀論看押後選舉　范徐麗泰籲別怕抹黑

政府早前宣布引用《緊急法》押後立法會選舉一年，特首林鄭月娥邀請全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰到禮賓府，討論疫情、「真空期」等問題。林鄭月娥稱，押後選舉是非常艱難的決定，對於有指政府怕建制沒「輸唔起」而押後，她希望社會不要有太多陰謀論。林鄭強調疫情下舉行選舉風險太大，形容是人命攸關，若她一意孤行選舉，出問題實難辭其咎。 范徐麗泰表示，支持林鄭押後選舉的決定，強調別無他法。范徐麗泰稱，對於立法會選舉押後一年，需要提請人大常委會尋求解決辦法，其中可否將《基本法》第69條解釋成延長一年，若不能則可在補充法例方面討論。

特首林鄭月娥邀請全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰到禮賓府，討論疫情、「真空期」等問題。 （林鄭月娥facebook）

林鄭又指，不少處於內地的香港居民，在疫情下未能返港投票，若如期舉行對數以十萬名選民不公道。范徐麗泰則指，政府這次押後選舉為保障因疫情未能投票選民的權利，政府沒剝削任何人的選舉權，又認為本港的選舉制度應該要更人性化和電子化。林鄭強調，這次疫情可是一個契機，令政府探討改善選舉安排。

范徐麗泰提到，社會上有部分人喜歡危言聳聽、誤導他人以凝聚政治支持力，籲林鄭不要怕抹黑和謠言，「應該做的事就去做」，最重要是向市民多釋釋決策或決定的原因，又指押後選舉「香港好多人認為你做錯，但更多人認為你做對」。

范徐麗泰表示，社會上有部分人喜歡危言聳聽、誤導他人以凝聚政治支持力，籲林鄭不要怕抹黑和謠言。（林鄭月娥facebook）

談到立法會，范徐麗泰稱過往的議員比較守秩序，《議事規則》是為君子和淑女而訂立，惟現在的議員都是「街頭戰士」，身體接觸對他們不是問題，強調立法會議員應深思《議事規則》。