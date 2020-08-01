立法會選舉延期｜林鄭電視專訪：疫情下艱難決定　有應對制裁方案

政府昨日（31日）引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年。《無線新聞》今日（1日）傍晚播出特首林鄭月娥的專訪，林鄭於訪問中表示，押後選舉是疫情下的艱難決定，強調無剝奪選民權利，又希望部分議員未來一年停止抗爭。

特首林鄭月娥於昨日記者會中，先後舉出相關數據，支持延後選舉的決定。(資料圖片/羅君豪攝)

原定於9月6日舉行的立法會選舉，因應疫情嚴峻押後一年，林鄭繼昨日記者會及今早的電台節目後，再度現身解話。她在電視專訪中表示，有關決定是基於客觀疫情發展，強調無任何政治考慮，政府要確保滯留海外或內地數以十萬計的選民權利，亦要考慮若勉強在嚴峻疫情，以及大家擔心感染風險下繼續選舉，受到傷害的可能是全香港700多萬市民。

林鄭特別提到，香港現時融入國家發展大局，粵港澳大灣區是一小時生活圈，日後的選舉需要檢視，是否應該尊重及保留這部分香港居民、跟香港有緊密連繫的人士的選舉權。

對於香港未有境外投票或電子投票安排，林鄭月娥同意要及早準備，讓日後能更好應對突如其來的事，又相信只要有決心，時間及資源，香港能夠進入科技年代。

批部分議員純抗爭立場對市民不利

林鄭月娥期望，未來一年立法會能夠如常進行議事工作，強調政府重視行政立法關係，而立法會除了制衡，亦有配合行政機關責任。 林鄭月娥指出，部分議員採取抗爭策略，例如表明爭取議會過半後，無差別否決政府法案，這個純抗爭立場對市民不利。她表示，政府習慣困難，但都希望部分立法會議員以市民福祉為依歸，認為阻止社會前進，最終受害的都是市民。

談到未來一年立法會「真空期」，林鄭表示，由於坊間有很多「陰謀論」指，政府想乘這一年的「空檔期」，做很多各式各樣的事情，故沒有在給予中央的報告內提具體個人提議，但就稱延長現屆議員任期是其個人想法。林鄭相信，立法會會繼續進行慣常工作，包括最重要《財政預算案》審議。

被問到會否擔心被西方國家制裁，林鄭月娥就指，這些國家繼《港區國安法》後，以押後選舉作為藉口攻擊香港，特區亦有應對方案。 林鄭月娥又形容，外國沒有深刻了解「一國兩制」，對香港存有誤解，強調特區政府會做好對外的宣傳工作。