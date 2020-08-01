立法會選舉延期｜稱一直重視行政立法關係　林鄭：現不是抗爭時候

特首林鄭月娥昨日（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行。 林鄭今日（1日）接受電視專訪時重申，上任到今一直重視行政立法關係，認為立法會有有制衡行政機關的功能。對於有部分議員採取抗爭態度，林鄭認為如果議員無差別地否決議案，會對市民不利，希望部分議員以市民福祉為依歸，認為阻止社會前進受害的是市民，尤其是新一代。她又提到經濟因疫情已受嚴重打擊，剛畢業的年輕人前景迷茫，認為現時不是抗爭時候，呼籲放下政治分歧，重申行政機關有誠意、決心與議會促成合作。

林鄭重申，經濟因疫情已受嚴重打擊，剛畢業的年輕人前景迷茫，認為現時不是抗爭時候，呼籲放下政治分歧。（資料圖片／羅君豪攝）

特首林鄭月娥表示，明白立法會選舉在香港現時情況下的重要性，認為押候選舉是艱難決定。她重申押候選舉不是剝奪港人投票權利。林鄭指現時各國因應疫情採取邊境限制，大量香港市民滯留內地或海外，若堅持如期舉行選舉，數以十萬計合資格登記選民將無法行使選舉權，而選舉活動亦因應二人限聚令而無法舉行。她強調，投票會造成頻密人群接觸，認為如期舉行選舉風險大，又指懷疑押候選舉有政治目的的人，要參考香港疫情嚴峻的客觀事實。

林鄭月娥又指有參考海外經驗，指出推遲選舉的國家比按照原定計劃繼續選舉的數量更多。她又以早前舉辦國會選舉的新加坡為例，指該國有電子投票及境外投票等安排，但現時香港尚未容許。但她又指為日後更好地應對突如其來的事如疫情，會認真考慮境外投票、長者特別投票安排等改善選舉制度的措施，尤其現時香港需要融入國家的發展大局，不少港人到大灣區工作及讀書，值得考慮是否應該尊重他們的選舉權。至於電子投票方面，她認為仍然需要一段時間，認為只要有時間、決心及資源就可以解決到。

林鄭月娥表示，一直很重視行政立法關係，強調今次延後選舉一年和選舉制度改革無關。（資料圖片）

批西方國家找藉口制裁香港 重申港府有應對方案

對於不少西方國家反對港府押候選舉的決定，林鄭坦言「唔知咩叫做政治後果」，認為最重要的是香港人保持健康，批評西方國家是用國安法以外另一個藉口制裁香港，重申港府有應對方案，又呼籲各國政府看清事實，質疑為何香港不能如同其他國家般推遲選舉。林鄭又批評外國傳媒對香港有偏見，外國政府對一國兩制亦沒有深刻理解，強調香港不能不考慮國家安全。但她認為香港未來發展定位依然是外向型、開放的國際城市，日後要令外國更了解香港。

她指香港雖然是多元社會，但批評有些「反話」影響力大，指社交媒體的影響力比政府宣傳及公關能力強。故此國安法立法後，在執法以外亦會做更多教育及宣傳工作，增加市民對國家安全認識。林鄭呼籲市民不要因為政見不同而傷害他人，舉例有幾千個警員及其家屬曾受言語傷害，形容此情況與文明社會有大差距。

近月許多港人因政治事件而考慮移民，林鄭月娥指尊重港人選擇在何處發展及居住的自由，但作為土生土長港人，依然對港的發展空間有信心，希望市民都對香港有感情及信心。她強調，希望在中央支持及國安法下，可以創造平穩環境。

稱個人意見同意延長現任議員任期

被問到立法會未來一年的立法安排，她指緊急法不能凌駕《基本法》，故此邀請中央解決真空期問題，否則會與《基本法》69條有衝突，指中央雖然支持延期但未有透露具體解決方法。林鄭又指自己的個人意見及合常理的做法是，延長現任議員任期，讓他們繼續議事及審議《財政預算案》，又表示若《財政預算案》無法通過，政府所有工作都要停頓。