刑事檢控專員辭職｜拆解梁卓然突辭任之謎　三因由凸顯政府三煞位

在政治矛盾尖銳、事情「鑊鑊新鮮」的今日，一些往日會被視為很重要的新聞，容易被更大的政治事件掩蓋。刑事檢控專員梁卓然於上周辭職，將於年底離任，並直接承認其與律政司司長鄭若驊意見不合。這為社會留下一個大問號：到底什麼樣的原因，可促使律政司司長與掌管刑事檢控科的高級官員產生如此大分歧，到了二人只能留一人的地步？ 《香港01》綜合多名政界及法律界人士資訊，以及整合過往資料，可知梁卓然本人，以至刑事檢控專員的職位，都是處於「三煞位」，於現今政治環境下，無論對於建制派／政府高層、民主派，還是自身的法律專業，都難獲三者完全滿意，工作受到大量制肘，最終「三面不討好」。有消息人士甚至指，梁卓然由上任第一日開始，已經不是鄭若驊的心水人選……

梁卓然上周請辭，在電郵中直接承認其與鄭若驊意見不合。（資料圖片）

一、律政司角色政治化 檢控權力成分歧

律政司司長是政治委任官員，這與出自公務員系統的刑事檢控專員，本身就相當容易有理念分歧。政治委任官員作決定時要考慮政治後果；公務員則應按專業原則執行指示。法律界長久以來都有聲音，認為檢控決定不應政治化，否則會損害法律制度的公信力，提倡將檢控權力下放予刑事檢控專員；而鄭若驊本身的專長是仲裁案，刑事檢控科人員在檢控方面，可以提供更專業的意見。前刑事檢控專員江樂士也向《香港01》表示，職級上律政司司長有權推翻刑事檢控專員的決定，但這情況在過去極罕見。

不過實際執行上，過去一年發生眾多事件，令部分社會人士尤其是民主派質疑律政司角色政治化。去年8月有報道指，7.28中西區衝突後，鄭若驊、梁卓然與警方開會，雙方決定對被捕人士控以暴動罪；報道又指自當時開始，鄭若驊要求所有在反修例事件中有關公眾集會的檢控，都須經她處理。網媒「堅料網」去年曾報道指，梁卓然曾經建議在此事中控以較輕的罪名，批評梁卓然「無視示威者的暴力行為，實有縱放之嫌」。

在這種背景下，外界容易產生質疑，作為政治委任官員的律政司司長，作檢控決定時可能涉及政治考慮。

去年7.28中上環一帶爆發警民衝突，政府控告44人暴動罪，一批自稱律政司檢控人員的人士用律政司信箋發公開信，批評鄭若驊批「視檢控守則如糞土」，主要考慮政治因素，在沒有充分證據下堅持控告，又提到梁卓然既然是資深大律師，是刑事法律專才，負責掌管香港所有刑事檢控，應該把關和作獨立判斷，遺憾地梁卓然亦被鄭若驊「踐踏」，不能做好把關工作。

事實上，梁卓然在給同事的電郵中，亦提到律政司應秉行公義，從不「力爭定罪」（strive for convictions），似是語中帶刺。

法律界消息指，梁卓然出任刑事檢控專員後，就檢控問題不時與「上司」鄭若驊有磨擦，因根據《基本法》，名義上是律政司主管刑事檢察工作，但潛規則是下放權力予刑事檢控專員主理，但近年部分案件鄭若驊堅持其最終話事權，直接in charge。據聞，鄭若驊曾私下向人透露有下放權力，但似乎無助緩解二人對檢控意見之分歧。

有法律界中人透露，梁卓然與鄭若驊「意見不合」，實早有跡可尋。（資料圖片／張浩維攝）

二、袁國強薦梁卓然「升正」 傳非鄭若驊心水

有法律界中人透露，梁卓然與鄭若驊「意見不合」，其實一早有跡可尋，事緣梁卓然於2017年12月29日獲律政司委任為刑事檢控專員，時間正值律政司長袁國強即將離開政府，據聞當時正是由袁國強推薦梁卓然，但「DOJ係人都知David Leung（梁卓然）好黃」，認為此任命對一星期後上任司長的鄭若驊不尊重。諷刺的是，在社運人士眼中，梁卓然其實一點都不「黃」，反而更像「深藍」人士，對民主派社運中人的訟案毫不留情。

值得注意的是，2017年時，律政司有3名副刑事檢控專員，輪流署任刑事檢控專員約一個月，包括梁卓然、許紹鼎及譚耀豪，以填補當時離職的刑事檢控專員楊家雄的位置。法律界中人指，梁卓然、許紹鼎二人爭取「坐正」，一直叮噹馬頭，兩人同年獲委任為資深大律師，資歷、能力均接近，但許紹鼎予人感覺較中立，「好難話佢屬於乜顏色」，他亦是鄭若驊較接受的人選。結果梁卓然上任不同兩個月，許紹鼎「劈炮」離開政府，改為私人執業。

三、未獲安排處理國安案件

另一個重要原因令梁卓然辭職，可能與國安法案件有關。他向律政司同事發出的電郵中透露，未有參國安法相關案件，有法律界人士指，梁卓然作為檢控官之首，未獲安排處理國安案件不太合理，推測可能源於政高層認為梁卓然「政治忠誠度不足」，「政治上要『孭飛』的律政司，不是檢控專員，國安法案件高度敏感，必須要信得過。」

公民黨主席、資深大律師梁家傑分析，刑事檢控專員（DPP）按照英國普通法的傳統，是刑事案件的「首席公訴人」，竟然無份參與國安法的執行過程；而特首林鄭月娥身兼維護國家安全委員會主席，自行「揀卒」處理國安案件，這在法律制度上說不過去。所以他和一些法律界朋友討論之下，認為不論是否同意梁卓然的作風，如果他確實因不能參與國安案件而辭任，那實際上也是在保護法律制度。

現時公務員被要求對特首政治忠誠，律政司工作亦可能受到影響。（資料圖片）

民主派質疑對社運案件「辣手」

正如上文所述，另一邊廂，梁卓然亦要面對民主派對刑事檢控專員工作的質疑。梁卓然曾處理多宗涉及政治爭議的案件，如在重奪公民廣場案、佔中九子案及2016年旺角騷亂案，擔任控方律師。有法律界人士曾形容，梁卓然對涉及社運的案件作風「aggressive（進取）」、「去得好盡」。

其中，對於公民廣場案中的「雙學三子」，即黃之鋒、羅冠聰、周永康，梁卓然曾明確提出不同意只判社會服務令，明言會覆核判刑。目前已身處海外的羅冠聰評道：「千祈唔好覺得跳船嘅就係好人。梁年中打極多社運官司，每次都狠到不得了，誓要用盡辦法煮死示威者。」

刑事檢控工作本身就容易觸及涉政治爭議的案件。近年香港激烈示威頻繁，若梁卓然從嚴處理、「揸正嚟做」，非常容易得罪民主派。

有意見認為，律政司工作現時受到愈來愈多政治壓力。（資料圖片）

法律專業VS政治干擾

梁卓然作為資深大律師，須面對自己的老本行法律專業，他自己亦在內部電郵中明言，控罪必須建基於現有證據作相稱檢控，確保被告得到公平審訊及合理判刑。有熟知律政司人士向《香港01》反映，律政司司長的角色，向來較少干擾檢控決定，然而近年情況卻有所不同，如撤控的決定，過往很少干擾，近年卻常被再三追問原因，要求覆核刑期的情況亦見增加。

事實上過去一年，律政司作過許多具政治爭議的檢控或撤控決定。如在反修例事件期間，多次有人因藏有噴漆、鎚子等物品，被控管有工具作非法用途、管有任何物品意圖摧毁或損毁財產等罪。當中有部分案件，裁判官明言現有證據並不足夠，但律政司堅持起訴，直至被告獲判無罪，或控方連基本邏輯都說不通為止。

反之，一名操普通話的內地生，去年11月於中文大學向叫示威口號的畢業生揮刀，事後被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。控方上月表明撤控，同意只簽保守行為了事，裁判官多番質疑有關決定。另外，一名居於警察宿舍女子涉嫌涉販運近3公斤K仔，裁判官明言證據充足，很大機會定罪，但律政司今年5月堅持撤控。

類似性質的事件一再發生，不管真正底因如何，觀感上必然容易惹人懷疑，到底律政司是否受到某方的壓力，從而在作檢控決定時考慮法律以外的因素。

（資料圖片）

檢控人員難不觸及政治紛爭

此外，一些客觀的政治問題，也會對刑事檢控的工作帶來重重制肘。例如去年元朗7.21襲擊中，警方當晚沒有拘捕並當眾放走多名持武器的白衣人，事隔一個月都沒有白衣人被控，檢控進展緩慢。梁卓然8月15日被問及案件進度時，承認疑犯是否在現場被捕、證供強弱等因素，可能會影響案件進度。

因此，於今日香港高度政治化的環境下，刑事檢控專員屬俗稱的「三煞位」，面對政府高層、「藍營」、「黃營」，都可能三面不討好，未來幾年的工作更如高空踩鋼線，沒平衡技巧的話，日子會難熬。