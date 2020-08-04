新冠肺炎｜民建聯倡擴大檢測規模　為外傭孕婦提供檢測

近日疫情嚴峻，行政會議非官守成員丶民建聯副主席張國鈞今天就疫廈的支援，於立法會大樓約見民政事務局局長徐英偉。他向政府提供五點建議，包括：一、促政府擴大全港檢測規模。二、促政府推出第三輪防疫抗疫基金。三、更快速有效地發布新型冠狀病毒在香港的最新情況 。四、幫助等候入院感染者，減低入院或其他醫療機構的輪候時間。五丶改善口罩供應。

民建聯立法會議員張國鈞倡擴大檢測規模，為外傭孕婦提供檢測。（資料圖片）

張國鈞表示，了解政府願意在短時間內進行更大規模檢測，政府亦正聯絡社區不同機構, 商討大規模收集樣本瓶的流程，更多具體細節安排會在兩三周內公佈，他希望，當局可以安排外傭接受檢疫，以堵截防疫漏洞。他亦指，目前不少孕婦需要檢疫證明才能入院生育，故希望政府優先協助他們進行病毒檢測。

他認為，不少行業在疫情中承受嚴峻挑戰，期望政府推出第三輪防疫抗疫基金，盡量支援受影響的行業，並將會約見政務司司長張建宗表達看法。

張國鈞批評，政府發放的防疫訊息緩慢，一些居民一周後才知道了他們大廈有確診病例的情況。他指，政府承諾會改善發放資訊的流程，希望會做到更快及更全面準確。

等候入院人數多 促向等待者的家屬提供支援

他提到，許多感染者正在等待入醫院，他敦促政府讓他們更快入院，或入住其他醫療機構，如亞洲博覽館，如果未能，則應為需要外出的緊密接觸者家屬提供支援，避免他們把病毒帶入社區。

對於口罩供應問題，張國鈞督促政府需要更關心前線人員的安全，尤其是醫護人員丶清潔人員丶保安等。他指出，九龍東房委會派發的口罩供應不足及供應緩慢，敦促政府正視有關問題。