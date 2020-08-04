立法會選舉延期｜霍啟剛、周小龍隔空過招　同倡加碼支援體育教練

新冠肺炎第三波疫情爆發，政府關閉所有體育場所，減少市民外出活動。原參選立法會體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛與周小龍，不約而同於今日（4日）向政府提出，疫情下支援體育界方案，兼同倡加碼支援體育教練。 周小龍批評，政府採用一刀切手法，在沒有了解及聽取業界意見的情況下，強行關閉所有體育場所，做法不合理，他將去信特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉，提出數項要求，包括政府需與體育運動員及教練會面，了解訓練安排及提供抗疫資助，以及准許業界在安全情況下恢復部份運作。 原代表建制派披甲的霍啟剛今早約見徐英偉，要求政府推出「抗疫基金3.0」，支援生計大受影響的體育教練。

周小龍召開記者會，呼籲政府推出措施前先徵詢業界意見，又要求政府與體育運動員及教練會面，了解其訓練安排及提供抗疫資助。（李澤彤攝）

周小龍促政府批准小班教學

周小龍原代表民主派出戰「體演文出界」，並獲選舉主任確認提名有效，政府之後雖押後選舉，但他與港協暨奧委會副會長霍啟剛似乎未停止較勁。

周小龍今日聯同多名體育界代表開記者會，他指所有體育場所在3月起已需要關閉40天，雖然政府提供一次性港幣10萬元資助，但未考慮場所的面積，租金，營運開支等，一些大型體育場所如溜冰場、桌球室及保齡球場，在過去幾個月仍要應付高昂的租金、人工，令不少業界人士生計大受打擊。

曾經營溜冰場的周小龍舉例指，打網球、高爾夫球是十分安全的運動，較逛商場、取外賣更安全，認為業界有足夠措施保障使用者安全，政府不應一刀切關閉所有體育設施。他又說，桌球及保齡球本身已是有足夠距離的運動，而即使溜冰場不能開放予公眾進場溜冰，最少亦應批准小班教學，讓使用者可帶著口罩學溜冰。

對於政府早前向體育教練提供一次性港幣7,500元的資助，周小龍指，申請條件必須為持牌教練，很多從事體育教練的人士都不能受惠，而半職業運動員、退役運動員以及體育評述員亦不合資格申請。

周小龍。（李澤彤攝）

籃球、足球教練過去一年近乎零收入

香港體育教練公會籌組委員黃浩賢說，足總受訓教練超過8千人，但年度註冊卻不足1千人，而足球教練甚少有月薪，年資較淺的教練每月大概只有1萬2千至1萬5千元收入，資深教練則約3萬元以上，但在疫情下，大部份教練幾乎零收入，批評政府只提供一次性7,500元的資助，做法不合理。

對於政府豁免來港檢疫人士共有34類，當中包括跨境司機、往返本港與內地，澳門及台灣的機組人員、政府人員、在內地從事生產作業的香港企業人士等，周小龍指，政府應重新修訂豁免檢疫人士，以及安排豁免人士進行病毒測試等，以減低輸入個案風險。

霍啟剛提議，政府應為全港市民定期進行核酸檢測，開發本地健康碼，減低日後文體場地重開的感染風險。（霍啟剛facebook）

霍啟剛約見徐英偉促放寬補助資格

巧合的是，周小龍下午約3時招開記者會，霍啟剛率先於下午2時許在Facebook出文，稱今早已約見民政事務局局長徐英偉，反映抗疫支援訴求。

霍啟剛建議，政府應整合首兩輪抗疫基金餘額，並加碼設立及發放「抗疫基金3.0」，申請條件宜鬆不宜緊；放寬教練補助金計劃的申請資格，接納不同的教學工作證明，同時加碼所有受惠者的資助，讓更多運動教練受惠；放寬健身中心資助計劃的審批條件，接納各類實際營運證明，並涵蓋更多運動訓練中心，例如劍擊、攀石等。

他又建議，政府應放寬藝文界支援計劃的申請條件，接納過去三年獲相關機構資助/聘用/合作的藝團申請，並接納各類工作佐證，讓更多藝團及藝文工作者受惠，同時加碼對所有受惠者的資助；為體育教練及藝文導師提供網上教學支援；訂立文體場地重開準則，在合乎限聚令及採取防疫措施條件下，放寬文體活動的進行。

霍啟剛提議，政府應為全港市民定期進行核酸檢測，開發本地健康碼，減低日後文體場地重開的感染風險。他又說，希望能與政務司司長張建宗會面，反映「抗疫基金3.0」具體要求。