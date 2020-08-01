民主女神像「搬家」　Chickeeduck老闆周小龍屯門分店擺放女神2.0

政府昨日（31日）宣布動用《緊急法》，押後立法會選舉1年，等同宣判今年選舉告終，所有選舉程序明年將要推倒重來，屆時何人可以成功入閘仍是未知之數。早前參選體育、演藝、文化及出版界的商人周小龍，雖然曾在旗下童裝店Chickeeduck的荃灣愉景新城分店，放置「民主女神像」，但仍成功入閘。周小龍今日（1日）在Facebook上載帖文，指在自己的字典內沒有「放棄」這兩個字，並附上照片，以示「民主女神像2.0」已登陸Chickeeduck屯門市廣場分店。

周小龍曾於6月中在荃灣愉景新城的Chickeeduck店內，放置兩米高、手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」，並在店內設連儂牆。商場於翌日旋即去信該店要求移除雕像，並指控進行展覽需持有公眾娛樂場所牌照，且不符合租約。事件一度引發網民關注，並發起「萬人打卡」的撐場行動，惟最終周小龍在《港區國安法》生效前移走雕像，後來參選亦未有因此收到選舉主任查詢，成功入閘。

在12名民主派被DQ後，立法會選舉宣布押後一年，今年所有選舉工作等同作廢。被DQ或曾被選舉主任查詢的參選人，明年能否捲土重來，政府未有解話，但律政司司長鄭若驊就強調，選舉主任是按作決定的該時間點，參選人是否效忠《基本法》及特區。

民主派的命運尚待明年揭盎，周小龍就無懼明年被DQ的風險，再次於旗下童裝店Chickeeduck放置「民主女神像」，並自言不會放棄。不過，今次的「民主女神像」大縮水至不足半米高，並手持以幾何圖案代替「光復香港」字眼的旗幟。