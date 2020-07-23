立法會選舉｜郭晶晶現身撐夫　霍啟剛：爭取抗疫基金3.0支援業界

立法會選舉9月舉行，今早（23日）剛舉行過記者會宣布參選的霍啟剛下午報名參選體育、演藝、文化及出版界功能組別議席，其太太，奧運跳水4面金牌得主郭晶晶亦現身撐場。霍啟剛指，很感謝太太及家人支持他參選，因為身為議員，生活作息將有一定調整。 霍啟剛表示，希望政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金支援業界，同時亦理解業界擔心國安法令創作空間、自由收窄，會監察政府確保有關自由。

霍啟剛認為當務之急是為業界提供更多支援。（李澤彤攝）

霍啟剛報名前指，自己一向關注業界發展，因疫情與他們更多接觸，知道他們情況水深火熱，生計出現問題，覺得政府對體演文出的重視度不足，推出的措施彷彿不太了解業界需要。 他表示自己有很多新思維、新想法希望幫助業界，但當務之急是為業界提供更多支援，建議政府盡快推出抗疫基金3.0，希望以候選人身份向政府爭取。

他又指，認為業界絕不止於新登記選民、甚或4千多登記名選民，會繼續聯絡業界人士，爭取支持。

文化界及演出界均有不少聲音關注國安法影響創作自由，霍啟剛對此表示理解，強調自己作為中國人及香港人，擁護《基本法》，相信《基本法》可保障港人的創作自由及空間，如果有幸成為議員，會監察政府落實這些空間，督促政府做更多解說、教育工作。

至於對手周小龍揚言改革港協暨奧委會，霍啟剛指，「飲水要思源」，他作為業界的後輩，見到不少前輩的努力才有今日成就，未來希望推動完善體育界生態，包括由逐年資助，轉為長遠投資模式，希望4個界別都做到。

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另一位​體演文出界參選人為香港網球總會前主席、童裝商人周小龍昨日（22日）亦報名參選。