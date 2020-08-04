立法會選舉〡謝偉俊：應DQ未DQ者不可延任　布穎琪批押後理據薄弱

特首林鄭月娥早前宣布引用《緊急法》押後立法會選舉一年，外界關注真空期應如何處理。大律師公會執委布穎琪出席港台節目時表示，香港市民的選舉和被選舉權受《基本法》保障，政府稱疫情問題要延後一年，她認為政府理論薄弱，強調延遲選舉一年引發真空期，已是跳出法律和憲制的框架。 立法會議員謝偉俊則表示，實際上全世界有60多個國家延後，「有興趣JR（司法覆核）就JR」，認為應向前看，務實地處理真空期的問題。

布穎琪稱，政府延遲選舉一年引發真空期，已是跳出法律和憲制的框架。（港台截圖）

布穎琪質疑政府押後一年舉動，「突然無信心一年都舉行不到選舉」，她強調選舉是內部問題，延後選舉一年的真空期及交由人大常委會決定的做法，並不符《基本法》下「一國兩制」的概念。

對於被DQ的4名現任議員可否延任議會一年，謝偉俊稱應DQ但未被DQ者不可延任，他認為部分參選人在提名期較後時間報名，因選舉押後而中止選舉程序，選舉主任未能處理其提名是否有效，結果有部分參選人應被DQ而未被DQ，強調這樣對較早提名的參選人不公，認為應該一視同仁，完成整個選舉程序。