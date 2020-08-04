立法會選舉延期│戴耀廷：中央直接助推　「35+任務」提早完成

行政長官林鄭月娥上周宣布，因疫情關係，立法會選舉延期一年至2021年9月5日重選，打亂了民主派劍指議會「35+」的算盤。牽頭民主派35+初選的前香港大學法律系副教授戴耀廷，今日在報章撰文，坦言「35+」原先是一個挑戰極大的計劃，能真正達成的機會微乎其微，反指如今港府、甚或中央作出延遲選舉的決定，令「35+的任務」提早完成。

牽頭的民主派35+初選的前香港大學法律系副教授戴耀廷，坦言35＋是有點「拋浪頭」、「博大霧」的。(資料圖片)

戴耀廷：提出35+是「拋浪頭丶博大霧」

戴耀廷在《蘋果日報》撰文，表示「35+」本要很長時間、走很多步，並有可能付出很大代價才能達成。戴指出，民主派要在原先的立法會選舉中，在各區取得目標議席數難度極高，成功配票近乎「不可能任務」，坦言「提出35＋是有點『拋浪頭』、『博大霧』的」。

戴耀廷續指，如今港府與中央決定延後選舉，令民主派「也不用做甚麼游說工作，國際社會的制裁陸續有來」，變相完成了35＋的歷史任務，又指港府與中央扭曲法律去應對「35+」，令更多人與政權對立，是額外的「政治花紅」。他又指明年選舉情況難料，屆時即使重啟35＋，意義及目標也一樣。

戴認為，未來香港可能出現巨變，著大家未來一年要重整力量，鞏固得來不易的團結。