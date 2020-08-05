立法會選舉延期︳爭連任遭DQ　梁繼昌考慮辭去公職

政府日前宣布立法會選舉押後一年，會計界梁繼昌、公民黨黨魁楊岳橋、郭家麒和法律界郭榮鏗等人被選舉主任取消參選資格。郭榮鏗日前辭去房委會委員，梁繼昌表示考慮辭去因議員身份獲委任的公職，包括建築物上訴審裁團主席、強積金計劃諮詢委員會委員等，他表示仍要處理其他事務，未作出最終決定。

郭榮鏗辭去房委會委員職務。（梁鵬威攝／資料圖片）

梁繼昌在擔任議員期間獲委任多項公職，包括強積金計劃諮詢委員會委員、工業貿易諮詢委員會委員和建築物上訴審裁團主席。

梁繼昌表示，正考慮辭去因議員身份獲委任的公職，他指現時仍有很多事務需要處理，仍未就是否辭去公職作出最終決定。被問到是否希望預留更多時間處理專業工作，梁繼昌表示，在擔任議員期間，在參與議會事務的同時，亦預留時間繼續擔任會計專業工作，形容對此選擇完全開放。

梁繼昌坦言，現時整個民主派陣營仍有很多事情需應對和商討，希望稍後能夠「聚頭」商議對策。

港區全國人大代表、政制及內地事務局前局長譚志源昨天（4日）建議，可由現任議員組成的「過渡立法會」，被DQ參選資格的4名現任議員，只需再次宣誓便能就職，梁繼昌指至今仍未有明確延任安排公布，不評論有關說法。

本身是房委會委員、市建局非執行董事的衞生服務界李國麟接受查詢表示，兩項公職任期即將完結，自己亦早已表明不會角逐連任，因此會「等畢業收工」，不會主動辭去兩項公職。