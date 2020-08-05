立法會選舉延期｜擬推境外投票　許智峯斥匪夷所思、毀選舉公正

政府引用《緊急情況規例條例》押後立法會選舉一年，特首林鄭月娥、全國人大常委譚耀宗、立法會前主席曾鈺成等人連日放話，指有需要設境外投票的安排。 民主黨立法會議員許智峯今天（5日）接受電台節目時，批評有關做法匪夷所思，質疑政府和建制派借未來一年立法會的真空期，在民主派或失去關鍵少數的情況下，才要求設境外投票，反映建制派「怕輸」，藉此鞏固建制派支持度

曾鈺成認為，有需要在大灣區設票站。（盧翊銘攝）

許智峯指，過去社會從無討論有關大灣區投票、境外投票等做法，惟政府和建制突然拿出極具爭議的建議，他指未來一年議會的合法性備受爭議，質疑政府和建制派欲借民主派或失去關鍵少數的議會，通過具爭議的立法建議，許智峯形容做法非常危險。

許智峯又指，建制派提出設立境外投票的建議，反映他們「怕輸」，因此需透過在內地設投票站，鞏固他們的支持，他指在內地設票站，參選人難以監察投票過程，又質疑在內地舉行的選舉是基於哪些法律條文。對於建制派指很多民主國家也有設境外投票和郵寄投票，許智峯反駁，這些民主國家的政府是由民選產生，若要跟從民主國家的投票安排，香港的民主制度要先與這些國家看齊。

人大常委會將會就現屆立法會延任一年作決定，外界關注民主派應否延任，許智峯表示，現時未知人大作出甚麼決定，他指押後選舉明明並非國防、外交的事務，惟政府仍要交由北京作決定，做法令人感到可悲。

許智峯又指，民主派是否加入未來一年的議會，內部需作深刻討論，要先視乎議會的合法和主流民意。對於有聲音認為泛民應總辭，許智峯認為，現時大部分市民仍希望民主派寸土必爭。