新冠肺炎｜疑曾接觸有線確診攝影師　麥美娟FB報平安：有戴口罩

第三波新冠肺炎疫情蔓延至傳媒界，有線電視昨晚（5日）證實一名攝影師確診，與其在外工作及午饍的一名記者，被列為密切接觸者，將安排進入隔離營。據了解，該名攝影師曾於周日（2日）到九龍維景酒店，採訪「內地核酸檢測支援隊」7名先遣隊成員抵港後新聞。工聯會麥美娟當日亦在場，並接受傳媒採訪。 麥美娟其後在Facebook表示，當日並沒有接觸該名攝影師，全程亦戴上口罩。她祝願該名攝影師早日康復，又呼籲大家做好防疫措施「保護自己、保護身邊人」。

麥美娟在Facebook祝願確診的攝影師早日康復，又呼籲大家做好防疫措施。(麥美娟Facebook)

有線電視指，該名攝影師星期日感到不適，翌日求醫，直至昨晚初步證實確診。他與同事工作期間有配戴口罩。但基於安全考量，新聞部會進行消毒，攝影師曾乘搭過的採訪車和使用的器材都會進行徹底消毒。有線新聞部運作暫不受影響。

葛珮帆在facebook報平安。（盧翊銘攝）

民建聯黃大仙前區議員何漢文早前確診，民建聯立法會議員葛珮帆日前曾與黃大仙支部職員召開會議，她亦在facebook報平安，她指知悉其他職員沒有染疫，故未有接受檢測，又指知道自己沒有染疫後，馬上照常工作，包括到屋邨派發口罩。