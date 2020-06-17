立法會│麥美娟要求加強監管網上眾籌　阻進行損害香港利益活動

立法會今日（17日）召開會議，當中工聯會麥美娟在會上提出口頭質詢，要求政府規管有人以網上平台眾籌，贊助有損香港利益的活動。麥美娟又指，有人以眾籌形式促請外國制裁香港、為「香港重光」作準備等，一旦港區國安法生效，是否會構成勾結外國勢力罪行。保安局副局長區志光回應指，暫未知道國安法的詳細條文，不會作任何評論，但強調警方曾就聲稱支援示威活動的網上平台執法，並以洗黑錢罪拘捕相關人士及凍結銀行戶口。

麥美娟提出口頭質詢，指近年有不少人透過網上眾籌，贊助有損香港利益的活動。（余俊亮攝）

麥美娟：網上眾籌未有規管 或涉勾結外國勢力

麥美娟提出口頭質詢，指近年有不少人透過網上眾籌，贊助有損香港利益的活動，包括促請外國當局制裁香港，而網上眾籌不需要如公眾地方進行籌款活動般向當局申領許可證，讓不法分子有機可乘，要求政府就此立法規管。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，近年國際及香港均興起透過網上平台籌款，當中涉及金融或慈善的目的，分別由警務署、證監會等規管，受《證券及期貨條例》 、《有組織及嚴重罪行條例》等法律規限；即使伺服器設於海外，凡是以港人為眾籌目禁的平台政府亦會進行監察。

麥美娟批評，香港作為國際金融中心，應該要設有嚴格的反洗黑錢法律，惟現在示威者「嗌下口號就籌到錢」，又以「星火同盟」為例，指連「手足」都斥責他們是「全港最大人血饅頭詐騙集團」。她又關注，港區國安法實施後，為促請外國干預香港而進行的籌款活動，會否涉及勾結外國勢力等罪行。保安局副局長區志光則表示，由於未有國安法詳情，故不可作任何評論，惟現有相應機制規限洗黑錢行為，政府亦曾就以資助示威為目的的眾籌平台執法。

民建聯何俊賢就指出，泛民在遊行集會等場合設籌款箱進行籌款，直斥是「政治詐騙」行為，警方卻從不執法。區志光回應指，在大型公眾活動期間，警方若接獲投訴，或於巡邏期間發現不法行為會進行記錄，搜證足夠便會起訴。