新冠肺炎〡梁美芬批部份醫護「死撐」拒內地協助　工聯促推健康碼

本港新冠肺炎疫情持續，國家衞健委稱應特區政府請求，組成「內地核酸檢測支援隊」及「內地方艙醫院支援隊」來港，分別協助加強病毒檢測能力，以及協助於亞博建設類似「方艙醫院」的臨時設施。 經民聯立法會議員梁美芬建議，香港可仿傚內地曾大規模爆發的城市如武漢及北京的做法，進行全民驗測，再發出健康碼，此舉便有足夠動力去推動市民進行驗測，然後便可安心自己活動，但強調疫症當前也不應人群聚集，「驚嘅話，咪唔去驗囉，但攞唔到健康碼之嘛」。

立法會議員梁美芬建議，香港可仿傚內地曾大規模爆發的城市如武漢及北京的做法，進行全民驗測，再發出健康碼。（美聯社）

梁美芬：應3個月前已建好亞博方艙醫院

梁美芬指出，近日收到許多求助個案，確診者遲遲未能送院，證明醫護人手不足，批評本港部份醫護人員「死撐」，抗拒內地醫療協助。梁美芬稱，「確診者居住的大廈亦未能做到即時安排全棟居民檢驗，造成恐慌」，亦凸顯出人手不足的情況，擔心現時本港感染人數應該比確診數字高出許多。

梁美芬又批評政府抗疫力度不足，猶豫不決，「應該3個月前已建好亞博的方艙醫院」，同時稱即使硬件建設好，醫護人員亦不足去配合，導致現時亞博的方艙醫院仍有空置床位出現，「醫護人手都唔夠，有床位都無得入去」。而臨時醫院的選址，她就建議最好遠離民居。

工聯會日前約見中聯辦副主任何靖，會長吳秋北在會後表示，工聯會願配「國家隊」工作，盡快實現全檢測。吳秋北指，從事餐飲、安老、司機和爆發區域等相關人士，應該盡快檢測。他認為，全民檢測完成後，應引入「健康碼」，逐步放寬生產和經濟活動。