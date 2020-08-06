新冠肺炎｜觀塘感染人數全港第二　區議員促政府改善檢疫通報機制

十多名觀塘區議員今天（6日）到民政事務總處請願，要求政府改善通報機制，加強資訊透明度、清楚交代全棟檢測標準，以及增加檢疫診所派發的檢疫樽數量。

觀塘區議會主席蔡澤鴻指，疫情的資訊發放欠流通，當市民有疑問時亦「求助無門」。有個案反映，當該大廈出現確診個案時，衛生處網站並沒有即時更新，居民及區議員要經過幾天詢問，才能知道確診個案的詳細資料和地址。

指部門溝通不足 確診多日後才驗渠、清潔

蔡又指，各部門的協調有待改善，有居民確診2、3日後，民政處才通知食環處、房屋處等進行驗渠和清潔，認為民政處應擔任統籌工作，協調各部門儘快跟進確診個案。

觀塘區議員尹家謙亦指，有街坊確診出院後，食環處仍未派人為居所進行消毒。「佢（食環處）話最快都要等多4、5日，到時都已經自己消曬毒。」

觀塘新冠肺炎感染人數全港第二高，區議員要求政府釐清全棟大廈檢疫標準。（梁翊婷facebook）

全棟檢疫準則模糊 有大廈多宗確診仍未做

另外，觀塘區議員梁翊婷反映，政府全棟檢疫準則模糊，不清楚要有多少確診者，民政處才會為整棟大廈作檢疫，認為政府應釐清標準。「以前話得一個case都會做，點解而家翠樂樓有7、8個確診，都無全棟檢疫呢？」質疑政府標準朝令夕改，令區議員難以向街坊交代。

她續指，政府所派發的檢疫樽數量不足，九龍灣藍田兩間診所每日派發的220個檢疫樽數量遠不足以70萬觀塘居民使用，認為政府應加增到至少500個才夠。有僱主要求僱員須接受檢疫測試後才上班，有街坊因檢疫樽數量不足，未能作檢疫，變相失業半個月。