新冠肺炎疫情顛覆長者生活習慣　林正財倡安老結合商業

黃金時代基金會(基金會)今日（7日）舉辦「黃金時代展覽暨高峰會」的五周年網上研討會。財政司司長陳茂波致辭時表示，香港人口正高速高齡化，65歲以上人口達135萬，佔香港人口近兩成。統計處估算，20年後65歲以上人士佔總人口約三份一。 行政會議非官守議員林正財指，新冠肺炎疫情顛覆了長者生活習慣，疫情新常態帶來了更廣泛應用科技的機會，商界的參與對長者應用科技而言是關鍵，提議將安老服務結合商業行為，例如長者對外賣食物平台的需要正是商業行為。林正財指如果商界可以考慮長者是他們的潛在客戶，而更積極地向長者提供服務，就能夠促進到長者的選擇。

香港面臨人口老化，政府預計2047年，長者人口會升至261萬。（資料圖片）

陳茂波指，人口高齡化為醫療、房屋政策帶來挑戰，同時帶來銀髮市場機遇。政府需要未雨綢繆，2018至2019年度政府投放於長者政策上的開支約874億元，包括社會福利、醫療服務、社會保障，佔政府經常開支約兩成。

他又稱，政府鼓勵年長人士繼續積極參與社會活動，當局與安老事務委員會至2007年開始合作推行「長者學院計劃」讓長者重拾返回校園的樂趣，課程包括電腦、語文、手機班、草地滾球、天文觀星等等，讓長者擴闊社交圈子。目前全港約有170間長者學院，每年提供近1萬個名額。

另外，社會福利署推行「老有所為」計劃，透過資助社會服務機構及地區團體舉辦活動，鼓勵長者參與社區活動，該計劃自1999年開始共資助5,800項地區活動。

林正財倡安老結合商業：長者是潛在客戶

出席同一論壇的行政會議非官守議員林正財指，新冠肺炎疫情顛覆了許多長者的生活習慣，例如許多上門服務都無法如常進行，故此疫情的新常態帶來了更廣泛應用科技的機會，而科技開始成為長者的必需品。林正財表示，即使是醫管局亦未做到廣泛應用科技，例如在更改覆診時間、取藥安排等方面，是「零科技」，認為各行各業都應該藉新冠肺炎疫情加速應用各種科技。

林正財重申，商界的參與對長者應用科技而言是關鍵，惟商界在回應長者需要的反應比政府慢，缺乏前瞻性，未有考慮到長者市場，又認為如果商界無視此商機，長者科技的滲透率不會高。他認為不應將安老服務局限於社會服務範疇，而是應該將安老服務結合商業行為，例如現時政府勸喻長者不要到街市購物，而長者對外賣食物平台的需要正是商業行為。林正財指如果商界可以考慮長者是他們的潛在客戶，而更積極地向長者提供服務，就能夠促進到長者的選擇。

林正財提到，在疫情下許多長者因失去社交機會而感到孤單，又指參考其他國家的數據，已經看到長者自殺率有顯著上升。他認為政府及商界都要推動長者使用科技，藉住使用網絡空間結識新朋友，或以科技連繫長者的社交網絡，令長者不會感到孤單。他強調，越來越多老人家有能力應用科技，而應用程式的操作介面亦十分方便，認為未來長者將會更加廣泛地應用科技。