長者寬敞戶換屋政策的效果成疑

房委會為善用公屋資源，去年推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，藉終生寬免租金鼓勵長者寬敞戶「大屋搬細屋」。然而事與願違，不少已申請調遷的租戶拒絕接受編配單位，反映寬敞戶調遷誘因不足。長者租戶久居於現址，自然對相關環境產生慣性，不易離開；而長者能於熟悉環境中頤養天年，亦未嘗不是「善用」房屋資源，政府不可能強求他們調遷。要增加公屋大面積單位的供應，覓地建屋才是根本之舉。

特首林鄭月娥在2018年提出長者「寬敞戶」調遷的新政，意讓所有家庭成員均年滿70歲的全長者公屋寬敞戶，調遷至較小的新或已翻新的單位，以騰出其現居的較大面積單位，而申請戶藉此可享終身租金全免。房委會去年中通過相關建議，並在12月正式推行「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，當中房委會每年會預留300個單位配合調遷，而合資格的申請戶可獲最多三次房屋編配，而且亦可獲搬遷津貼，而其交出的單位會作公屋輪候冊上的編配之用。

房委會推出長者寬敞戶調遷免租試驗計劃。(資料圖片)

但據房委會數據顯示，迄今年6月底雖只批准約270宗申請個案，即為每年300個可編配作調遷用單位數目的9成，房屋署更已向其中約90戶發出「配房通知書」，惟當中只有13宗個案接受及已調遷，60戶卻拒絕接受所編配單位，即佔已配房戶的三分之二，可見長者寬敞戶對編配單位反應相當冷淡。

長者「褪軚」 不難理解

租戶拒絕編配原因仍需具體研究，但編配誘因不足的原因亦不難猜想。房委會所預留的300個單位並無指定面積及地區，自然增加不少變數。先不用說租戶或感其獲編配單位面積過小、屋邨陳舊等質素問題，單是申請戶未必能獲同邨、甚至只是只區公屋編配，已教不少長者卻步。畢竟，長者居於現址多年，建立一定的社區關係（如鄰里關係），亦慣於活動在熟悉的生活環境，同時其子女亦有機會只居住現址附近，倘若長者戶未能獲同邨調配，勢對深深影響其生活模式，自然減卻租戶對調遷的興趣，更不用說申請戶甚至不獲原區編置。

更甚者，對不少獲子女供養的長者來說，終身寬免公屋租金雖有一定吸引力，但亦非可觀得能教他們放棄熟悉的生活環境，不難想像有長者寬敞戶只抱有試試看的心態申請，惟實際決定仍待具體單位條件、質素為何。更可況縱使房委會提供搬遷津貼，但徒置新居始終需一定的金錢及時間成本，不少長者戶最終「褪軚」實在不難理解。

其實隨人 口老化，年輕一代逐漸搬離公屋，居住公屋人口減少勢在必然，長者寬敞戶的情況自然愈見明顯。若純粹以資源分配效率，即一定面積的住宅單位能居留多少住戶來說，長者寬敞戶的情況絕非善用公屋。但若公屋功能為協助住戶安居的話，容讓長者戶於習慣的生活環境下頤養天年，亦未嘗不是「善用」公屋資源，要求長者戶騰出現居單位實非逼切。

房委會曾言，計劃目的為給長者寬敞戶多一個選擇。同時有助收回大型單位再編配。誠然，房委會以鼓勵而非強逼方式，希望藉此「騰龍換鳥」，理念上亦無不可，而如有長者戶認為計劃安排理想、甚至可以改善生活，更是一石二鳥。但正如上述，計劃誘因不足，政府及房委會如希望能藉此從長者寬敞戶收回大量的大單位，恐怕是緣木求魚。始終要增加可靠的公屋供應，造地建屋才是唯一正途，政府應加緊腳步。

收回大單位 卻建細單位？

另外，房委會藉計劃收回公屋大單位，無疑肯定了相關單位供應之重要，然而房委會近年公屋單位越建越細，納米單位更是屢見不鮮。當房委會想盡辦法增加公屋大單位的供應，惟卻將新興建單位的面積不斷拉低，政策取態明顯相當矛盾。政府與房委會與其費神研究如何從寬敞戶手上取回單位，不如首先更正建屋方針，不要讓新建公屋面積愈縮愈細。