新冠肺炎｜政府推全民病毒檢測　建制派歡迎　柯創盛倡預約要簡單

因應新冠肺炎本港疫情持續，特首林鄭月娥宣布，將展開「普及社區檢測」，預計兩星期後可推行，市民可自願接受病毒檢測，但暫時未能交代細節。 民建聯立法會議員柯創盛對政府回應訴求表示歡迎，他希望政府在落實措施後要做好檢測把關，確保市民不會因為要進行檢測而大規模聚集，同時要保障病人私隱。 柯創盛建議，政府應分時段、夠地方為市民進行預約，避免人群聚集造成感染風險。檢測登記安排盡量要簡單，尤其照顧長者需要，避免再出現網上登記癱瘓，或要大排長龍的情況。

柯創盛建議，政府應分時段、夠地方為市民進行預約，避免人群聚集造成感染風險．（資料圖片）

九龍東疫情嚴峻，是第三波疫情的重災區，自7月5日至今，已有逾660宗個案與觀塘及黃大仙區居民有關，柯創盛表示，民建聯一直督促政府落實全民檢測，他建議政府應為九龍東居民優先安排普及社區檢測，並在觀塘及黃大仙增設較多檢測點 ，盡快消除九龍東嚴峻情況。

葉劉：有市民反映地下賭場環境惡劣恐播毒

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀指，今早與政務司司長張建宗會面時，得知「港康碼」（港版健康碼）技術上已準備好，目前只欠配套措施，她希望政府在加大檢測能力後，可定期為市民進行病毒檢測，例如每14日一次，市民在獲得「港康碼」後，就可逐步恢復經濟活動，例如可出外晚市堂食等。

對於有人擔心檢測樣本會被送上內地，葉劉強調政府不會收集樣本來源者的名字，只會以號碼代替，樣本會留在香港，而由於檢測是自願性質，若市民有擔心可以不做。

葉劉又透露，近日有市民向她反映，有不少非法賭檔的環境惡劣，擔心會增加播毒風險，她現時正蒐集資料，稍後會向政府反映有關問題。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀指，今早與政務司司長張建宗會面時，得知「港康碼」技術上已準備好，目前只欠配套措施。

麥美娟倡每區均設立檢測點 鼓勵市民做檢測

工聯會立法會議員麥美娟回應指，由於今次是自願檢測，希望政府可在執行細節上方便市民，例如在每區均設立檢測點，以鼓勵市民做檢測。她又希望政府能更「貼地」，並在疫情稍為緩和後盡快推出「港康碼」，減低疫情對經濟民生的影響。

經民聯立法會議員梁美芬回應指，當政府推出全民檢測後，就能控制疫情並逐步恢復經濟活動。她又說，對於有確診者仍未能獲送院治療，做法不能接受，認為政府應優先為出現確診個案的大廈進行病毒檢測，並應盡快推出第三輪防疫抗疫基金。

梁美芬強調，內地專家協助為香港進行病毒檢測，完全符合公眾利益，希望市民不要狹隘地抗拒內地支援。