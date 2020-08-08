港府批制裁無恥　林鄭：無嚇怕　鄧炳強：維護國家安全是責任榮譽

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由。被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報，並禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 港府發言人今日（8日）在英文聲明中，強烈批評所謂的「制裁」是無恥和卑鄙，有關措施體現了美國公然和野蠻干涉中國內政的行為，為了個別美國政客的自私利益，利用香港為中美關係製造麻煩。 發言人又強烈譴責美國政府故意公開政府官員的個人資料，強調此舉屬嚴重侵犯隱私和人身安全的行為，港府將保留採取任何必要法律行動的權利，並將全力支持中央政府採取反制措施。 特首林鄭月娥代表被制裁的高級官員表示，她們不會被嚇怕，強調維護國家安全是她們的光榮。

港府發聲明批評美國制裁卑鄙無恥。(資料圖片)

港府發言人表示，自去年六月以來，美國國會和白宮已經利用香港的反政府騷亂，通過了一系列法律，並以人權、民主和自治為藉口，宣布針對香港特區的行政命令，引起本地和世界各地的憤慨，認為美國的行為正正顯示出其雙重標準和偽善，更遑論公然違反國際法和國際關係的基本準則。



發言人強調，香港是中國不可分割的一部分，堅持和執行「一國兩制」原則符合香港人民的利益，亦代表了全體中國人民的共同願望。



政府發言人提醒美國政府，應注意《基本法》的有關條文，特別是第12條，該條規定香港特別行政區是中國的地方行政區域，應享有高度自治權，並直接由中央人民政府管轄。發言人認為《中華人民共和國憲法》和《香港特別行政區基本法》構成了香港特別行政區的憲法基礎，「但不幸的是，這些都被置若罔聞。」

對於美國政府聲稱實施所謂的「制裁」，是為了回應香港的《國家安全法》，港府發言人認為這原因只是一個站不住腳的藉口。



特首林鄭月娥代表被制裁的高級官員表示，她們不會被嚇怕，強調維護國家安全是她們的光榮。(資料圖片)

發言人表示，國家安全對包括美國在內的任何國户來說，都是至關重要的。《國家安全法》規定，在香港特別行政區維護國家安全時，應尊重和保護人權，而《基本法》以及適用於香港的國際公約的規定，都會保護香港居民享有的權利和自由。發言人認為，美國相關官員顯然忽視以上法律規定，並選擇發表毫無根據的評論，以符合自身利益。

對於美國政府對香港高級官員實施所謂「制裁」，特區政府感到非常遺憾，認為將破壞香港和美國在各個層面的關係。



鄧炳強回應被美國制裁一事，稱維護國家香港安全是責任榮譽。（資料圖片 / 羅君豪攝）

鄧炳強：外國對他的制裁毫無意義

警務處處長鄧炳強回應說， 維護國家及香港的安全，是他的責任和榮譽，外國對他的制裁，對他來說毫無意義，他會繼續專心做好維護國家及香港安全的工作。

李家超：美國拿制裁作恫嚇 不會得逞

保安局局長李家超則回應說，美國本身有大量維護國家安全的法律，卻拿香港國安法為藉口，分反映美國的雙重標準和虛偽，維護國家安全是天公地義的事，美國想用所謂制裁作恫嚇，不會得逞。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼