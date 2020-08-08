美國制裁｜劉兆佳：名單雖屬意料之內　或令欲加入政府團隊者卻步

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由。被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報，並禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次制裁行動是意料之內，相信對個別官員或有影響，但在國家層面上「實質意義有限」，中國政府應早已料到美方有此行動，並會有相應反制措施作應對。不過，劉兆佳認為，制裁名單或多或少會令有意加入政府團隊人士卻步。

劉兆佳表示制裁名單屬意料之內。（資料圖片）

劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，全世界有數千人都在被美國制裁的名單上，當中包括凍結在美資產、禁止第三方與被制裁者進行交易等。他指出，今次的制裁內容由美國財政部負責，並無提及不向被制裁者發出簽證。

劉兆佳指，由於制裁名單包括香港主要官員，相信在中方眼中，這等同粗暴踐踏香港主權，強調任何主權國家均不能接受有關行為，他估計，一些大殺傷力的金融武器難在香港使用，例如禁止以美元作交易及結算，因美國仍有很多機構及公司正在港運作。

劉兆佳：或對有意加入政府團隊人士卻步

他預料中方快將推出合乎比例的反制措施，例如反制裁推動損害香港利益法案的官員。劉兆佳又提到，今次制裁或對未來有意成為港府官員的人士有所影響，若他們不欲放棄與外國聯繫或資產，在現時形勢下將不會加入政府，變相加快國家主席習近平在十九大會議中所提及的目標，即要由愛國者治港。

制裁屬特朗普選舉策略 難以估計會否有下輪制裁

至於會否有下輪制裁名單，劉兆佳指難以預測，但指出美國現時內部問題多多，總統特朗普選情嚴峻，相信有關制裁行為是其選舉策略之一，或要待有新任總統誕生後，中美關係才能有新局面。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼