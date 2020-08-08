美國制裁｜妻《紐時》工作　周浩鼎被問會否受影響：是太太的事　

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，被制裁者所有在美私人財產及利益，均需要向財政部外國資產管制辦公室申報。除非該辦公室發出豁免，否則禁止美國人或在美國境內處理上述制裁人士的資產交易。禁止向被制裁人士及其利益提供或收受服務、資金或商品。簡而言之，即禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 民建聯立法會議員周浩鼎及副秘書長顏汶羽今日（8日）到美國領事館請願，並表示強烈譴責美國政府制裁中港11名官員的行為，惟美國領事館未有派人接請願信。周浩鼎形容，美方的行為「橫蠻無理、可惡可恥」，又指相信中央及特區政府將研究任何一切有必要的應對措施，重申美國與香港有許多經貿往來，美方的制裁最終會傷害自己利益。

民建聯立法會議員周浩鼎及副秘書長顏汶羽到美國領事館請願。（廖雁雄攝）

被問到會否擔心在《紐約時報》工作的妻子會受影響，周浩鼎指他的妻子是從事廣告銷售工作，認為「太太的事是太太的事」，但坦言美方的制裁或會對商業運作有所影響。

批美國走火入魔 雙重標準

周浩鼎指，美國當局近期禁止TikTok運作、打壓華為等行為，證明美方是無所不用其極地打壓中國，進入了「走火入魔的地步」。他又表示美國自身亦重視國家安全，現時卻抹黑港版國安法，甚至找藉口制裁，是突顯美方的虛偽及雙重標準。周浩鼎重申，制定港版國安法是為了保障國家及市民安全，形容是「光明正大、天經地義」，相信中央及特區官員是無懼打壓，又指自己沒有在美資產，不擔心制裁。

民建聯副秘書長顏汶羽則表示，美國政府一而再地干預香港事務及中國內政，是利用不同藉口提出大美國主義及美國優先主義，稱此舉不是世界大國應有的行為及道義。顏汶羽又認為美方的制裁是無聊、不理智，最終亦會損害美國人利益。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼