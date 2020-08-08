美國制裁｜林鄭在fb反擊　擬主動註銷訪美簽證

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，除非美國財政部外國資產管制辦公室發出豁免，否則美國人及企業無法與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。與此同時，財政部亦公開了11名中港官員的個人資料，包括身份證號碼、護照號碼以及住宅地址。 排在制裁名單首位的特首林鄭月娥今日（8日）於Facebook回應，指財政部稱她的居住地址為政務司司長官邸，即山頂白加道的Victoria House，而非在上亞厘畢道的特首官邸禮賓府。林鄭月娥又指，她的特區護照號碼也被美方披露，但部分被制裁的特區官員的特區護照號碼卻未有被公布，認為美國政府「辦事粗疏」，令她想起2013年時美國政府向特區政府提出要引渡斯諾登（Edward Snowden），但交來的文件把他的全名都搞錯一事。

林鄭在fb反擊，表示會主動註銷訪美簽證。

林鄭月娥推測美方公布她的住址出錯的原因，是由於美國官員是用了她於2016年以政務司司長身份訪問美國時申請入境簽證時的資料，而未有更新。而有些特區政府官員的護照號碼没被披露，或是由於他們近年都没有申請訪美簽證。林鄭質疑，將申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途，有違反人權保障之嫌。

林鄭月娥表示，她的訪美簽證有效期是到2026年，但「本人並不嚮往到這個國家」，「看來也可」主動註銷訪美簽證。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼