立法會選舉延期｜社民連五子到中聯辦抗議　涉違限聚令被票控

全國人大常委會正在北京召開，討論香港特區立法會繼續運作的決定，社民連梁國雄丶岑子杰丶黃浩銘等5名社民連成員，今日（9日）到中聯辦門外抗議，反對押後押立法會選舉及人大常委決定，5人涉違反「限聚令」遭票控。

警方先後向五人發出定額罰款告票。（李澤彤攝）

警方先後向5人作警告，惟他們拒絕離開，警員之後以涉嫌違反限聚令，向5人發出定額罰款告票。梁國雄批評，政府以「限聚令」來對付異己，反問建制派的示威請願為何沒有被票控。他稱至今已收六丶七張告票，今次應不會繳交罰款，留待法庭定奪。

五名社民連成員今日（9日）到中聯辦門外抗議，表示反對特首押後選舉的決定及安排。（李澤彤攝）

梁國雄：押後選舉損港人自由

梁國雄質疑，特首押後選舉是「表忠」，剝奪港人選舉權及被選舉權，又指立法會選舉屬香港內部事務，人大常委對立法會選舉作安排是「濫權」，要求立即恢復立法會選舉。

對於去年的反修例運動，被政府定性為「反政府動亂」，梁認為是「危險的詮釋」，又指「港版國安法」中有顛覆國家政權罪，影響高度自治丶言論自由丶集會自由等，擔心支持民主運動的人士與報導運動的媒體會被打壓。