立法會選舉押後︳民主派討論應對臨時議會　傍晚放風：最重要團結

立法會選舉押後一年，期間的真空期，將由人大常委會作決定解決。民主派議員今日聚頭討論如何應對，例如是否接受委任至過渡性議會、與及已被DQ參選的4名議員若不被委任，是否共同應對等。另外有指，中方決定若拒受委任者，有機會於明年選舉被DQ。 不少民主派中人近日均在facebook撰文評論事件，不少抗爭派認為應該抵制臨時議會，但亦有泛民認為有必要加入，看守議會。曾發起初選的港大法律學院前副教授戴耀廷今日傍晚指，未來一年如何面對未必需要單一策略，強調沒有人能肯定某一策略較好，重點是強化團結，抗衡分化。 作為抗爭派的朱凱廸亦表示，不急於馬上做決定，最重要是建好民主陣營的作戰平台，深思熟慮，齊上齊落。但他亦表示，如果中央視民主派集體杯葛為「大逆不道」，集體杯葛令中共沒有面子也絕對值得做。

戴耀廷強調，民主派無論採取甚麼策略，都要強化團結，抗衡分化。(資料圖片)

今日有報章引述建制消息指，22名泛民若決定「總辭」，一年後或不能重返議會，因為中央可能視之為抗拒制度。報道指，民主派內有人堅持應「總辭」，因為一旦少了4名已被DQ的泛民，即使其他22人全部留任，未來1年都失去他們重視三分之一議席關鍵否決權，令留守變得「雞肋」。

戴耀廷傍晚撰文指， 策略從來不是絕對，在制訂他們的策略前，要先了解對手的主要策略。他又指，當權者一直以來針對民主派的策略是分化，認為由反修例事件至民主派初選，民主派都能團結，是導致中共不得不採取極端手段的最大力量，因此無論採取甚麼策略，都要強化團結，抗衡分化。

朱凱廸稱，集體杯葛讓中共丟面子「絕對值得做」，不過又說此問題不急於馬上做決定，最重要是建好民主陣營的作戰平台，深思熟慮，齊上齊落。(資料圖片)

抗爭派朱凱廸強調齊上齊落 仍指集體杯葛絕對值得做

朱凱廸接近相同時間亦以「重整隊形 共渡難關：有關臨時立法會2.0的決定」為題，撰文分析局勢。他提到另一抗爭派鄒家成早前表示，應「集體杯葛」，與港人探索全新體制的可能，但認為應先判斷各條戰線的部署，思考政治代表的問題。

朱凱廸分析指，判斷是否加入「臨時立法會2.0」，應先要判斷哪一條路會為中共製造最大的麻煩，而因為今早有報道指，中共似乎希望有民主派議員願意給面子留任，而在此情況下，集體杯葛，讓中共丟面子就「絕對值得做」。不過他亦馬上補充指，此問題不急於馬上做決定，最重要是建好民主陣營的作戰平台，深思熟慮，齊上齊落。