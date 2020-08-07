立法會選舉延期〡民研：35%非民主派人士反對DQ　學者：比例不少

特首林鄭月娥上月底宣布押後立法會選舉一年，至2021年9月5日重選。此前，共有12名參選人被選舉主任DQ，理由是參選人沒有真誠擁護《基本法》和保證效忠香港特區。 香港民意研究所今日（7日）公布的調查結果顯示，35%自稱為非民主派受訪者，表示反對選舉主任決定，香港恒生大學社會科學系助理教授鄧鍵一認為，比例不少。

選舉主任早前DQ公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗等人。（資料圖片）

立法會選舉原定於9月6日舉行，多名選舉主任在提名期完結前，一共DQ了12名參選人的參選資格。香港民研於本月3日至昨日（6日）以電郵訪問9114人，結果顯示，63%表示反對，31%表示支持，其餘為「一半半、不知道/很難說」；若以「民主派」支持者和「非民主派」支持者計算，94%自稱為民主派受訪者反對選舉主任決定，以及有35%自稱為非民主派受訪者反對DQ。

香港恒生大學社會科學系助理教授鄧鍵一說，「非民主派」亦有35%市民反對相關決定，比例不少，可見在大是大非的情况下，非民主派會有不同看法。

他續指，政府取消資格「紅線」模糊，不如以往只以「支持港獨」為紅線，並以「強硬」方式，取消較溫和及專業界別泛民人士的參選資格，其數量之多，令較保守的市民，尤其是專業人士群體，亦感到不滿，

