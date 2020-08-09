傳真社：林鄭讀哈佛幼子林約希疑失蹤　向室友稱「家有急事」回港

美國財政部前日（7日）公布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥，指他們推動港區國安法，涉侵害港人自由，外界關注被制裁官員身在美國的家屬，資產及入境會否受影響。 《傳真社》報道，林鄭月娥幼子、在美國哈佛大學攻讀博士的次子林約希，自上月25日起失蹤至今，並一度向室友稱「家有急事」回港。其室友、大學同學、租住單位的業主，自7月27日後亦未能聯絡上對方。 《香港01》正就報道向行政長官辦公室查詢。

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7月27日回覆業主電郵後再未能聯絡

林約希目前正在美國哈佛大學修讀數學博士，《傳真社》派員到美國嘗試與林約希接觸，先到訪其於波士頓的住址，並聯絡上其業主。該業主引述林的室友於7月25日前後稱，已與林約希失去聯絡數天。業主其後致電林約希，卻被接駁到當地電訊商Verizon第24號公告，內容指「由於線路限制，此通話未能成功撥出」。

據網上資料，第24號公告是電訊商限制電話帳號使用時發出的通知，發出公告可有不同原因，當中包括用戶未有繳交電話費。

該業主指，室友於7月27日告知已透過Facebook找到林，並轉達後者因「家有急事」（family emergency）返回香港。

業主於7月27日向林約希發電郵，指對方未有在前一日（7月26日）的限期前，簽回下一年度的租約（2020年9月1日至2021年8月31日），詢問他是否繼續租用該單位，否則便會將單位放租。根據電郵紀錄，業主當日上午10時33分發電郵到林約希的哈佛大學電郵，指在7月26日曾致電給林但未能接通，假如林繼續租用單位就會預留單位給他。林約希同日晚上9時31分回覆電郵表示，會租用單位一年，並著業主將租約傳給他。

不過業主表示，截至8月7日林仍未簽署下一年度租約，多次發電郵聯絡也未獲回覆。林約希的室友其後表示，林的個人物品目前仍在單位內。至於8月的租金，業主指已於8月1日透過繳款應用程式收到。

《傳真社》整理林約希失去聯絡的時序。（傳真社製圖）

《傳真社》記者其後再到林約希於波士頓另一個曾租住的地址。其中一名應門男子是林約希的大學同學，他稱以往每星期均會與林見面，過去幾星期由於太忙碌，未有與林聚會。應門的女子則道，最近一次見林約希是7月13日，他回來收拾物品及取回一些郵件。該男子隨即嘗試以電話聯絡林約希，但未能成功，兩人均表示十分擔心林的情況。

《傳真社》其後嘗試聯絡林約希的室友，對方回覆指沒有補充。至於林約希於哈佛修讀數學博士的同學及導師，都未有回覆。

《香港01》正就報道向行政長官辦公室查詢，截稿前暫未獲回應。