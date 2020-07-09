政府免費口罩｜傳真社揭包裝極不衛生　工人無防護衣　口罩放紙皮

政府上周開始透過全港住戶派發合共2,880萬個外科口罩，是首批採購自「本地口罩生產資助計劃」的口罩，惟當局未有透露具體來自哪間口罩廠及實際採購價。 傳真社調查發現，其中一間獲政府資助兩條生產線的口罩廠「創意國際科技有限公司」有份供應派發予市民的口罩，惟廠內部份口罩處理過程未符合無塵室的衛生要求，有工人在紙皮箱砌成的桌面上包裝，無塵室內的工人亦沒有穿上防護衣。商經局指有透過香港生產力促進局不時實地視察資助計劃下的生產線，指視察時相關人員均有配戴口罩、穿著防護衣等。

創意國際科技有限公司位於葵興華達工業中心的口罩廠由6個相連單位打通，門外走廊擺放著大量印有「同心抗疫」的紙箱。傳真社獲得在廠房內拍攝的片段及相片，畫面顯示廠房主要分為3部分，包括製造及包裝口罩的無塵室、倉庫及辦公室，整個廠房有最少30人上班。

無塵室有員工只穿便服 沒有防護衣及頭套​

從片段所見，無塵室最內部位置放有口罩製造機，有員工穿上全身防護衣、頭套及口罩，但亦有人只身穿便服，沒有防護衣及頭套。另一邊無塵室則有3間房，其中一間內有約10名員工在將已造好的口罩，用綠色「同心抗疫」包裝袋裝起。他們身穿便服、沒有穿上防護衣，只有戴口罩、手套及頭套，當中有3人更未有戴上頭套，另一人則頭套未有包覆其束起的長髮。

「紙皮枱」上攤放了過千個未包裝的口罩

另外兩個較小的無塵室房間空置，沒有使用，其中一個擺放了數個紙箱，但卻有7至8名包裝女工在無塵室以外的地方，圍著一張由紙皮及紙箱砌成的「桌子」工作，「紙皮枱」上攤放了過千個未包裝的口罩，沒有任何東西作覆蓋。該批女工同樣沒有防護衣，更沒有戴上頭套，只有戴口罩及手套。她們周圍放滿堆疊起的紙箱及雜物，亦有很多不同員工經過，旁邊不足3米便是洗手間。有曾經在該處上班的員工表示，曾目睹有包裝工人將不小心跌在地上的口罩撿回並放入包裝袋。

已入袋的口罩其後會運往相距約5米外、最接近大門的地方，由其他同樣只戴手套及口罩的員工，用機器封口，再放入寫有「同心抗疫」的紙箱封起準備出貨。根據傳真社記者在門外觀察，出入工作室的人士均無需探熱，亦無需洗手或消毒雙手，整個工作室更布滿堆疊的紙箱。

翻查政府早前派發可重用「銅芯抗疫口罩」(Cu Mask) 作比較，負責消毒及包裝的龍達紡織曾向傳媒展示生產過程，Cu Mask在無塵車間消毒後，包裝工序同樣在無塵室進行，而無塵室內的所有員工均戴上頭套、口罩，並穿上全身防護衣及鞋套，出入無塵室亦需要量體溫及消毒。

在本地有承辦無塵室工程的公司「志豐商業設計提案」工程部主管李家聲指，無塵室要達ISO14644-1 中的Class 8標準，令無塵室處於正壓及有特定換氣次數等，但他強調，使用時亦要配合衛生管理，「我們本身做完工程，即使機器適合都好，但如果管理者本身，例如我穿住鞋進去(無塵室)，我在內吃飯吃叉燒飯，這樣就真的不可能維持得到(潔淨標準)。」他指，要令無塵室維持ISO 14644-1 中的Class 8標準，需配合ISO 13485 品質管理系統，要求包括進入無塵間的人員需穿戴頭套、保護衣、鞋套等，有些公司甚至要求員工更換褲子，然後經風淋間室吹走身上的微塵，以免員工將身上的塵粒帶進無塵室。

翻查ISO 13485:2016品質管理系統標準，當中6.4.1及6.4.2部分提到管理者需要管理好員工的衣著及健康，以及控制微生物或微粒物對產品、工作間及員工的污染，並保持組件或包裝過程所要求的清潔度。7.5.11部分又指，在加工、貯存、處理和分銷中，管理者應保護產品，避免產品污染或損壞。

商務及經濟發展局回覆傳真社指，過去數月政府透過香港生產力促進局跟進資助計劃下20條生產線的設立和生產情況，包括不時進行實地視察、審核生產線提供的資料和報告等，而生產力促進局到生產線視察時，「留意到相關人員均配戴適當設備，包括配戴口罩、穿著防護衣、頭套、手套及鞋套。」惟商經局未有回應共有多少間公司有份供應是次向市民派發即棄口罩。

傳真社致電創意國際科技有限公司查詢，有男職員回覆指，公司員工包裝口罩時需要穿著防護衣、頭套等，包裝過程亦應「盡量」在無塵室內進行，被問到有指包裝過程不符合標準，男職員則指是「可能是誣衊」。傳真社進一步要求公司負責人回應，但至截稿前不獲回覆。

政府在「防疫抗疫基金」下推出的「本地口罩生產資助計劃」資助20條本地口罩生產線，要求公司需具備原材料、廠房等，亦要證明有能力生產ASTM F2100第一級防護標準和ISO13485:2016品質管理系統標準的口罩，及無塵室投產後能達到ISO 14644-1中的 Class 8標準，即環境中不能有多於一定數量的不同大小的空氣粒子。在過百宗的申請當中，最後揀選了15間公司批出資助，當中創意國際科技有限公司獲資助2條生產線，金額共400萬元，每月向政府供應共400萬個口罩，為期一年。行政長官林鄭月娥上月下旬宣布6月30日起，透過香港郵政向全港約288萬個住宅地址，每戶派發一包內附10個即棄成人口罩，稱是來自「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩，惟未有透露具體來自哪一間口罩廠、每間供應口罩數量，以及實際採購價。

根據公司註冊處查冊，創意國際科技有限公司在2019年8月15日成立，並於今年2月28日轉手至現時的兩名股東陳劍輝及莫迦希，公司地址則改至佐敦白加士街的桑拿店「東方棕泉」。