拆局｜人大常委會修國旗法禁倒掛、丟棄　料本地修例列臨立會議程

全國人大常委會正在北京開會，審議《國旗法》及《國徽法》修正草案，增加通用尺寸、懸掛場合等，新增條文並提到不得倒掛或以有損國旗尊嚴方式升掛，不得隨意丟棄國旗。 行政會議成員、資深大律師湯家驊指，由於有關法例以列入《基本法》附件三生效，因此當法例在人大常委會通過後，即會自動納入附件三成為法律，不肯定是否透過本地法例修訂落實，但他認為這樣做法較好。 基本法委員會委員、立法會議員梁美芬則指，由於《國旗及國徽條例》是在立法會審議通過的本地法例，相信需要本地修訂法例。法例一旦需要本地修訂，很可能成為未來一年臨時立法會的首要工作之一。

梁美芬表示，《國旗及國徽條例》是在立法會獲三讀通過的本地法例，相信需要本地修訂法例。（資料圖片）

湯家驊：涉刑事責任或交由本港法庭定刑罰

人大常委會昨日（8日）開幕，聽取關於提請審議《國旗法》、《國徽法》修正草案的說明。《國旗法》的新修訂內提到，為了防止出現倒掛國旗、大型活動後隨意丟棄國旗等情形，草案增加規定，不得倒掛或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗；不得隨意丟棄國旗；破損、污損、褪色或不合規格的國旗應按國家規定回收、處置。大型活動結束後，主辦方應妥善處置現場國旗。

湯家驊接受查詢時指，由於今次是修訂已納入《基本法》附件三的法律，只要人大常委會的修訂一通過，即自行納入附件三，問題在於有關修訂是否準備好實施，抑或有需要修訂現有法例。

他指，根據「港區國安法」經驗，修訂內文有可能提到，由於牽涉刑事責任，交由本港法庭決定刑罰的程度。不過，湯家驊認為，較佳辦法還是由香港本地修改現行法例。

大型活動國旗遭丟棄 梁美芬：立法提醒大家

梁美芬則表示，根據過往經驗，《國旗及國徽條例》這種在立法會獲三讀通過的本地法例，相信需要本地修訂法例。她又提到，修例針對一些建制團體活動後的丟棄國旗問題並不出奇，相信立法目的是呼籲、提醒大家。

鄭松泰：修例與建制集會有關 非針對他倒插國旗

曾因在立法會會議廳倒插國旗罪成的熱血公民鄭松泰質疑，修法的目的是要全部人表達忠誠，將所有絕對標準巨細無遺地列出，相信會令大眾感到莫名奇妙。

他認為，修訂一事並非針對他本人，因為並無必要，反而相信是針對建制派「愛國集會」之後，隨處丟棄國旗的情況。他舉例指，倒掛國旗等情況時有發生，例如社運人士古思堯，上月中才涉倒掛及塗污國旗，被控侮辱國旗罪。