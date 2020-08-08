人大常委會審議國旗法修正草案：不得倒掛國旗不得隨意丟棄

第十三屆全國人大常委會第二十一次會議在周六（8日）舉行，其中一個議程是審議《國旗法》及《國徽法》的修正草案。 其中《國旗法》修正草案增加「不得倒掛或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗」，以及「不得隨意丟棄國旗」等規定。

圖輯｜香港曾多次發生倒掛及污損國旗的事件

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根據《國旗法》修正草案，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告；公民和組織在網絡中使用國旗圖案，應當遵守相關網絡管理規定，不得損害國旗尊嚴；不得倒掛或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗；不得隨意丟棄國旗；大型群眾性活動結束後，活動主辦方應當妥善處置活動現場使用的各類國旗。

此外，修正草案還規定發生特別重大傷亡的不幸事件、嚴重自然災害和公共衛生事件，造成重大傷亡或者舉行國家公祭儀式時，「可以在全國範圍內下半旗致哀，也可以在部分地區或者特定場所下半旗致哀」，並明確要由國務院有關部門，或者省、自治區、直轄市政府上報國務院決定。

修正草案明確下半旗需要由國務院決定。（中新社）

至於《國徽法》修正草案則進一步明確和限定國徽及國徽圖案的使用範圍，規定商標、產品外觀設計、商業廣告、日常用品和陳設布置等，不得使用國徽和國徽圖案。