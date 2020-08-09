新冠肺炎｜「建設力量」發聯合聲明　促港府善用國家支援抗疫　

由大批建制派發起的「建設力量」，今日（9日）發表「香港要變革 攜手創明天」聯合聲明，感謝中央派員擴大核酸檢測及建設方艙醫院，他們希望香港政府善用國家支援盡快控制疫情、推動健康碼互認，以恢復中港人員及經貿活動往來。

葉劉淑儀認為制裁對涉事官員實質影響不大。（李澤彤攝）

廖長江：不擔心制裁

今日出席記者會的包括香港再出發大聯盟副秘書長譚錦球、民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、新民黨主席葉劉淑儀、自由黨主席張宇人、經民聯主席盧偉國及建制派「班長」廖長江。

會上，廖長江被一再追問會否擔心美國制裁影響居住外地的家人，他稱「你問我哋驚唔驚，我就唔驚唔擔心，講完啦」。至於未來立法會如何處理一年「真空期」，廖表示，相信全國人大常委最終會作出明智理性決定。

身兼行政會議成員的葉劉淑儀認為，制裁對涉事官員實質影響不大，形容香港淪為中美角力的棋子，未來會出現動盪，但香港有優厚基礎，國際金融中心的地位難以動搖。她又指，未來會推動政府改革經濟結，創造更多職，提供年輕人上流機會。

今日出席記者會的包括香港再出發大聯盟副秘書長譚錦球、民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、新民黨主席葉劉淑儀、自由黨主席張宇人、經民聯主席盧偉國及建制派「班長」廖長江。（李澤彤攝）

42建制團體共同發表

「建設力量」聯合聲明提出4點共識和希望，包括希望特區政府善用國家支援，借鑒內地在抗疫方面的成功經驗，盡快控制疫情；政府通過健康碼互認實現粵港澳大灣區聯防聯控，逐步恢復兩地人員及經貿活動的正常往來；全力支持特區政府施政變革，解決深層次制度性矛盾，增加土地供應，改善居住條件；聲明最後呼籲全港市民放下爭拗與歧見，重建和諧互信，呼籲特區管治團隊傾聽市民呼聲，及時回應民意。

聲名由42個建制政黨及團體共同發表，其餘有份參與的包括全港社區抗疫連線、香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會、香港島各界聯合會等。

民建聯主席李慧琼（李澤彤攝）