新冠肺炎｜印尼領事館與警方合作派發防疫包　呼籲印傭遵守限聚令

繼新冠肺炎持續爆發不少群組，近日有兩位轉工外傭確診，不少人擔心外傭即將成為新一輪爆發群組。印尼領事館今（9日）聯同灣仔警署及勞工處職員在銅鑼灣為印傭派發防疫物資，並手持限聚令宣傳標語及橫額，提醒印傭在疫情期間仍然要保持警覺，注重個人衛生。

印尼領事館領事Agung Wahyudi與灣仔警署警員及勞工處職員在銅鑼灣去印傭派發防疫包。（鄭子峰攝）

適逢星期日，不少外傭到銅鑼灣或中環與朋友相聚。印尼領事館今（9日）聯同灣仔警署及勞工處職員到銅鑼灣巡查，並向印傭派發防疫物資，包括限聚令宣傳單張、口罩及酒精搓手液。職員手持1.5米橫額以提醒印傭保持1.5米距離，並且舉起印尼文版本的限聚令宣傳海報。

印尼領事館領事(聯絡官員/印尼警隊) Agung Wahyudi表示是次行動與政府及灣仔警署合作去派發防疫包，目的是支援疫情下的在港印傭，並宣傳防疫資訊，更呼籲印傭聽從政府指示，遵守限聚令及佩戴口罩。

印傭Sriuami稱不清楚最近有轉工印傭確診，但有聽説有灣仔外傭中介公司有外傭確診，表示很擔心。她稱僱主並沒有為她準備任何防疫物資，例如酒精搓手液，唯有勤帶口罩去保護自己。她又稱自己不懂中文，通常要靠僱主或Facebook群組去獲取最新資訊。