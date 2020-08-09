新冠肺炎｜拆解「火眼」實驗室名稱由來　胡定旭：料兩周內啟動

政府宣布推行俗稱「全民檢測」的「普及社區檢測計劃」，在港合資公司華昇診斷中心正密鑼緊鼓，將中山公園體育館改建為「火眼實驗室」。該處將搭建16個臨時氣膜實驗室，預計兩星期內啟用，每日進行10萬個單管測試，令華昇診斷中心的總檢測量由每日3萬提升至13萬。 華昇董事長、醫管局前主席胡定旭向《香港01》記者解說「火眼實驗室」名稱的由來，指「火眼實驗室」有「金精火眼」的意思，同時亦指實驗室24小時運作，沒有一個病毒或細茵可以逃得出他們眼睛。

華昇董事長、醫管局前主席胡定旭表示，「火眼實驗室」有「金精火眼」的意思，同時亦指實驗室24小時運作，沒有一個病毒或細茵可以逃得出他們眼睛。（資料圖片/梁鵬威攝）

胡定旭指，除了固定的實驗室外，亦有氣膜版實驗室，即好像氣球一樣，吹氣後設置儀器和設備，做完檢測後就可離開，如在武漢、北京的時候都是採用氣膜版「火神實驗室」。他強調，氣膜實驗室只需數天即可建立，比起另租地方要重新設計、安裝冷氣、負壓更方便。

對於如何有效地進行全民檢測，胡定旭認為，最緊要是派發和收集樣本瓶方法方便，同時應教育市民，令他們知道檢測目的是「為香港好」、「為屋企好」，從而大規模將隱形帶菌者找出來，盡快將他們隔離，不讓隱形帶菌者在社區傳播。