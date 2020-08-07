全民檢測｜政府料每日檢測50萬個　華大中山公園火眼實驗室曝光

特首林鄭月娥今日（7日）宣布將推行免費自願全民檢測。港府晚上（7日）公布指，內地核酸檢測支援隊已陸續展開工作，透過三間檢測服務提供者：華大基因、金域檢驗及凱普醫檢進行，預期每日可以在香港進行接近50萬個檢測。 另外，特區政府選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。華大基因表示，現正在該體育館搭建16個臨時氣膜火眼實驗室，料將在兩周內啟用，並可每日進行10萬個單管測試，總檢測量可由每日3萬提升至13萬。

政府選了西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室，內設有16間，料可日檢13個樣本。（政府圖片）

兩階段檢測人數料達百萬人 料9月初完成

港府指，「在支援隊的支持下，政府將繼續推行並擴大自願性特定群組檢測計劃，並準備推行普及社區檢測計劃，盡早識別受感染人士。」7月中推出的自願性特定群組檢測計劃，對象包括安老院殘疾人士院舍員工、特殊學校宿舍部員工、的士小巴司機、食肆、屠房員工、街市租戶及員工，以及物業管理前線員工，估計共涉及50萬人。

今日開始陸續擴大檢測範圍，覆蓋黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺區，共46座樓宇約8.6萬名居民。截至8月5日，向上述群組進行的超過13.7 萬檢測，當中54個樣本呈初步陽性，初步陽性的比率達0.04%。另外，外傭及孕婦亦會獲檢測服務。

第二階段計劃預期最快於下星期逐步開始，擴展至酒店內工作、與旅客有接觸的員工、公共交通運輸服務前線員工、長者及其他組群社福照顧服務員工、各政府部門經常接觸公眾的前線員工、以及中小學、特殊學校、幼稚園及幼兒中心教師及職員。

第二階段計劃亦包括為部分有確切需要的特定群組重複進行檢測。預計額外涉及約50萬人。檢測計劃料為期約兩至三個星期，預期於9月初完成。連同第一階段的特定群組檢測，政府期望獲檢測的人數將至約100萬人。食物及衞生局和相關執行部門稍後會公布計劃詳情。

政府指，自願參與檢測市民提供的個人資料，會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，不會傳送至境外。各化驗服務提供者只會接觸到樣本瓶編號，用作通知政府檢測結果之用，而不會取得或查閱到市民的個人資料。所有檢測人士的登記由相關政府部門負責，採集樣本的檢測人員只獲貼有編碼的試管，而不會知道受檢測人士的個人資料。檢測樣本在完成檢測用途後便會銷毁。

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中山體育館建16個火眼實驗室 稱可日檢13萬

為全民檢測計劃，政府指，特區政府選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。實驗室符合第二級生物安全水平的要求，實驗室設備在完成後會撤走。華大基因表示，現正在中山紀念公園體育館搭建16個臨時氣膜火眼實驗室，料將在兩周內啟用，並可每日進行10萬個單管測試，總檢測量由每日3萬提升至13萬。

政府認為有必要邀請具經驗的內地實驗室檢測人員，短期來港協助，會於今日刊憲訂立《醫務化驗師（特別豁免）規例》，臨時豁免國家認可的實驗室檢測人員註冊要求。他們只會從事檢測工作，在完成檢測計劃後，將會返回內地，不會留港從事其他工作。

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與內地工作組洽商臨時醫院細節

另外，特區政府表示，打算透過中央支援，在鄰近亞博的現有佔地約3.2公頃土地，興建一間兩層高的臨時醫院，提供可容納約800至1,000張病床的負氣壓病房及相關醫療設備。興建臨時醫院的詳細工程及裝置安排、具體病床數目及其他細節，特區工作組會與內地工作組洽商議定。

亞博「方艙醫院」擴展 邀湖北團隊提供意見

就醫管局在亞博俗稱「方艙醫院」的社區治療設施，正準備擴展至亞博二號展館；政府正計劃在亞博部分展館進一步擴展社區治療設施，配置約1,000病床。政府指，已邀請中央協助安排有關團隊與醫管局分享經驗，為在亞博設立的治療設施提供專業意見和建議，和供應相關病床及設備，包括臨時負氣壓治療設施。

特區政府正安排醫管局與湖北方艙醫院專家團隊下周進行視像會議，展開有關的交流和跟進工作。內地的方艙醫院專家團隊將會專注場地設施的設計和裝置安排，以及就運作有關設施提供專業意見，並不會參與任何臨床工作，因此不會涉及本地醫護專業註冊的事宜。