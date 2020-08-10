立法會選舉｜葉國謙轉口風料DQ者可過渡　鍾國斌：全部延任最合適

全國人大常委會正在北京開會，審議香港立法會真空期安排，料明日（11日）表決通過。港區全國人大代表葉國謙今日（10日）一改口風，稱相信現任議員將全數被委任至過渡議會，包括早前被DQ參選的4名民主派議員。 自由黨黨魁鍾國斌認為做法合理，呼籲港府未來一年專注發展經濟、民生，不要再參與政治議題。民主黨議員涂謹申則指，民主派要等有結果後共同商討決定。

鍾國斌認為，現屆議員若全部延任是最合適的做法，因為如果不讓被DQ的4名議員擔任，會帶來新的政治議題。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉國謙接受電台訪問時一改先前口風，指已被DQ參選第七屆立法會的現屆議員，由於今次過渡議會是第六屆議會延後多一年，並非新議會，故不用再次宣誓。他解釋，按現時中國憲法，在緊急情況下，人大代表亦可連任，相信明天有關決定的細節將有正式表述。

鍾國斌認為，現屆議員若全部延任是最合適的做法，因為若不讓被DQ的4名議員續任，會帶來新的政治議題，而現時應將政治問題降至最低。

對於美國對港制裁，葉國謙形容「簡直無聊」，批評美國「爛仔作風」。他強調香港問題是中國內部事務，港府有架構處理，不必美國關心，質疑是美國霸權主義的延續。身兼行會成員的葉國謙稱不擔心被制裁，現時沒有興趣到美國旅遊，在當地亦沒有資產。

政府早前因應疫情押後立法會選舉一年。（資料圖片）

鍾國斌：美國制裁令港營商環境不明朗

鍾國斌指，事件被制裁的11名官員已表明在美無資產，亦不打算去美國，但美國的香港自治法要求金融機構有相應行動，他未清楚有關行為將伸延至甚麼程度，例如有關人士的銀行戶口等。他又指，現時所有銀行業務都國際化，美國作為強大的國家，有很多方式可以迫使金融機構就範。

被問到事件對本港營商有何影響，鍾國斌指情況愈來愈惡劣，因為香港一向「食西方飯」，是國際上良好的營商地方，但現時或變得不明朗，料香港未來面對大困難。他又希望，港府未來專注在經濟及民生發展的政策，不要再參與任何政治議題，讓國家處理。

涂謹申認為，香港已被捲入中美的政治旋渦，例如壹傳媒創辦人黎智英今早被捕，就是雙方「出劍」的例子。他相信，中央已對被制裁的官員評估，要令他們繼續有戰鬥力，及盡量不影響其他高級官員。他相信，事件涉及北京的最高意志，加上中美貿易正進行第一輪檢討，後續明顯視乎內地，因為已涉及外交。

政制及內地事務局局長曾國衞批評美方公開個人資料做法沒有底線，涂謹申稱對此有疑惑，因為美國對其他制裁對象的做法、標準都一樣。