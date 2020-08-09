美國制裁〡「兩辦」再發炮　轟美霸權主義　讚林鄭等「忠誠擔當」

美國財政部日前宣布制裁11名中港官員，批評他們推動港區國安法，侵害香港人權自由。國務院港澳事務辦公室發言人今（9日）發表講話，稱美國制裁中國和香港政府官員是「充分暴露出美國一些政客的霸權主義習性，是其在香港問題上的政治盤算失算後的一次歇斯底里式的發作。」 港澳辦發言人又稱，美國部分政客對泛民在立法會選舉中奪過半議席，「實現奪權『三部曲』充滿期待」，但當全國人大常委會制定「港區國安法」後，他們「像是被踩中痛腳，氣急敗壞地跳將起來」，不僅取消美方對香港的特殊待遇，更對中國和香港官員進行制裁，強調有關行為「完全無視國際法和國際關係準則，是赤裸裸的霸權主義行徑。」 面對美方制裁，發言人稱高興看到特首林鄭月娥等官員表示維護國家安全是光榮而崇高的責任，「他們將無懼任何威嚇，繼續竭力服務國家和香港，我們為這樣的義正詞嚴的回應點讚！」

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港澳辦發言人表示，去年反修例運動開始，美國部分反華反共勢以為找到策動「顏色革命的機會」，安排香港反對派訪美，公開為「街頭暴力活動鼓譟叫好」，同時抹黑港府和警方的執法行動，通過各種方式為香港反對派和激進勢力提供支持。

發言人又指，美方和一些美國政客就香港問題如此焦躁，目的是掩蓋其在處理國內防疫和經濟等問題上的無能，「用甩鍋中國、推卸責任、製造外敵的方式轉嫁矛盾，緩解其在國內面臨的困境和壓力」。發言人認為，美方看到中方堅決制定國安法等措施，讓他們「深感其長期以來費盡心機地把香港打造成『自由堡壘』以對中國內地進行滲透顛覆、牽制和遏制中國發展的圖謀將要落空。」

最後發言人重申，絕不充許任何外部勢力利用香港進行危害中國國家安全和香港繁榮穩定的活動，「美國政客的無恥表演，只不過是把美式偽善和美式霸凌演繹得淋漓盡致，讓世人看清了現代霸權主義者的醜陋面目，看清在『自由』 『民主』等外衣下包藏的真實禍心。」

中聯辦發言人指，香港輿論形成譴責美霸權主義行徑的強勁聲浪，中方有關表態得到輿論和網民的喝彩，「主流民意再次證明美方所謂制裁蠻橫無理。」（資料圖片）

中聯辦：香港輿論形成譴責美霸權主義行徑的強勁聲浪

中聯辦發言人亦指，香港輿論形成譴責美霸權主義行徑的強勁聲浪，中方有關表態得到輿論和網民的喝彩，「主流民意再次證明美方所謂制裁蠻橫無理，最終只會淪為全世界笑柄。」

發言人稱，中央涉港工作部門、特區政府先後作出公開回應，強烈譴責美惡劣行徑，被美列入制裁名單的官員公開表態「無懼美國制裁」，體現了對國家和香港利益的堅定捍衛和忠誠擔當，有關回應獲網民以多種形式表示支持和點讚，「強大的輿論聲勢和網絡民意再次證明，中國人民是嚇不倒的，所謂制裁不過是一個笑話和鬧劇。」

發言人又指，美國一向標榜崇尚民主自由、尊重人權隱私，但近期卻以「威脅美國公民個人數據安全」的莫須有罪名，對中國通信科技企業作出無理限制、瘋狂打壓乃至巧取豪奪。