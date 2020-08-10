美國制裁｜劉兆佳：不排除特朗普選情告急進一步打擊香港　

美國財政部公佈制裁11名中港官員，包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等人，全國港澳研究會副會長劉兆佳今（10日）接受港台訪問時指，美國制裁中港現任及前任官員是意料之中，其制裁名單涉及領導人，舉動相當不友善，是敵視行為。 他指中方的反制手段很多，但預料短期內會比較克制，以免過度反應有助特朗普選情。

【美國制裁名單】美國財政部上周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員。圖為遭制裁的律政司司長鄭若驊。（資料圖片 / 張浩維攝）

劉兆佳分析，不排除美國總統特朗普尋求連任遇到選情告急，會進一步打擊香港，以挑起更多中美之間的矛盾，又認為美國現階段傾向不用付出沈重代價又可達到政治目標的制裁行動。

劉表示，中方的反制手段很多，因為美國在香港亦享有多項優惠待遇，例如設駐港領事館、美國護照到港免簽證、商品免關稅、航空公司在港講享有航權利益等。但他預料中央短期內會比較克制，以免過度反應有助特朗普選情，而未來會對香港親美勢力態度會更強硬。

有傳中央政府擬容許全體立法會議員可以延任，包括被選舉主任取消資格的泛民議員。 劉兆佳認為若中央願意採取最簡單的方法讓全體議員延任一年並不出奇，惟這樣或令民主派議員為難，因為同意延任等同為政府押後選舉的決定背書，難以向激進支持者交代。