美國制裁〡轟「美國與港人站在一起」論　中聯辦：天大謊言和笑話

美國財政部早日公布制裁11名中港官員，包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等人，中國外交部今日（10日）宣布，對11名美方人士實施制裁，包括美國參議員魯比奧、克魯茲。 中聯辦發言人今（10日）發表談話，堅決支持外交部對美實施制裁，強調在中國主權安全發展利益的重大問題上，必定「寸土必爭、寸步不讓。」發言人又指，美國財政部的制裁聲明是現實版的「滿紙荒唐言」，「妄稱『美國與香港人民站在一起』，更是天大的謊言和笑話」，強調香港出路是正確執行「一國兩制」，香港未來是跟強大的祖國在一起。

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發言人稱，美方制裁消息一出，「內地和香港無數同胞出反對美國的正義呼聲，對美方蠻橫行徑表示強烈譴責和最大輕蔑。」不過對於有少數人士稱制裁行動「有重大指標性意義」、「制裁還會陸續有來」等，發言人認為這些人正是不打自招地供是「美國在香港的代理人」，批評他們徹底背離了自己國家和民族，站在14億人的對立面，「注定會被釘在歷史的恥辱柱上」

發言人又指，香港反對派美國反勢力的惡劣表演，正是提供反面教材，令更多人認清「攬炒」的目的就是要「反中亂港」。發言人強調，香港命運從來都是跟祖國緊密聯繫在一起，只要用好「一國兩制」優勢，聚焦控制疫情和恢復經濟，香港定能戰勝眼下困難，與日益強大的祖國共繁榮同發展。

最後發言人稱，中央始終關心牽掛香港，「真心意愛護香港同胞，亦是香港繁榮穩定的守護者、『一國兩制』的捍衛者，是香港由亂轉治歷史轉折的推動者」，重申香港前途和命運注定跟祖國在一起。