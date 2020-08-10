【美國制裁】中方反制　外交部宣布制裁魯比奧等11名美方人士

8月10日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，就美國早前制裁多位香港特別行政區官員及涉港內地官員一事，宣布中方反制措施，制裁魯比奧等11名美方人士。

趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員魯比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格甚曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

不過，趙立堅並未提及具體制裁內容。

魯比奧等3人上月曾因新疆問題被中國制裁

值得一提的是，上月（7月）中旬，中國外交部亦曾宣布，因應美國就新疆事務對中方官員實施制裁，中方決定對美國參議員魯比奧、克魯茲、眾議員史密斯及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克4人實施相應制裁。換句話說，魯比奧、克魯茲和史密斯已是近期第二度被中國宣布制裁。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼